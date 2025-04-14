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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أطباء البيت الأبيض يكشفون تفاصيل جديدة بشأن صحة ترامب

ترامب
ترامب
أحمد قاسم

قال أطباء البيت الأبيض، أمس الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في "صحة ممتازة" بعدما أجرى أول فحوص طبية سنوية منذ عودته إلى الرئاسة.

وجاء في رسالة صادرة عن أطباء الرئاسة وزعها البيت الأبيض "يظهر الرئيس ترامب صحة إدراكية وجسدية ممتازة وهو مؤهل بالكامل لتأدية مهامه كقائد أعلى ورئيس للبلاد".

قال شون باربابيلا طبيب ترامب في تقرير الأحد إن الرئيس لا يزال يتمتع بصحة ممتازة.

وصدر التقرير بعد مرور يومين على خضوع ترامب لفحص طبي روتيني يوم الجمعة.

وهذا التقرير هو الأكثر تفصيلا حول صحة ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير كأكبر رئيس أمريكي سنا.

وكتب باربابيلا في تقريره "يتمتع الرئيس ترامب بصحة بدنية وذهنية ممتازة، وهو لائق تماما لأداء واجبات القائد الأعلى ورئيس الدولة".

ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض

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