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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يكشف عن إجراء جديد بشأن الرسوم الجمركية على الإلكترونيات

ترامب
ترامب
أحمد قاسم

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منشور على منصته "تروث سوشيال"، أمس الأحد، عن إجراء جديد بشأن الرسوم الجمركية على الإلكترونيات.

وكتب الرئيس ترامب على منصة "تروث سوشيال"، أن إدارته تنظر في أشباه الموصلات وسلسلة توريد الإلكترونيات في إطار عمليات التدقيق المقبلة الخاصة بالأمن القومي فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بحسب وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي"، إن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى، إلى جانب أشباه الموصلات، ستخضع لرسوم جمركية منفصلة قد تُفرض في غضون نحو شهر.

وقررت واشنطن، التي تخوض حربا تجارية ضد الصين، إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس ترامب أخيرا، بحسب مذكرة لدوائر الجمارك.

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