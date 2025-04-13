وزير الدفاع الأمريكي: ترامب جاد في عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا

قال وزير الدفاع الأمريكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلجأ "لخيارات أخرى" إذا لم يتم حل الملف النووي الإيراني عبر المفاوضات.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

أكد وزير الدفاع الأمريكي أن الرئيس ترامب جاد تماما في ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن المحادثات النووية مع إيران كانت مثمرة ومثلت خطوة إيجابية.

المحادثات مع إيران

وكان قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي "تمضي على نحو جيد".

وأضاف ترامب -في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في أول تعليق له على المفاوضات التي جرت في مسقط "أعتقد أنها تمضي على نحو جيد، لا شيء يهم حتى تنتهي (المحادثات)، لذلك لا أحبذ الحديث عنها".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لكنها تمضي على ما يرام، أعتقد أن الأمور مع إيران تسير على نحو جيد للغاية".