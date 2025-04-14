نجوى كرم تهنئ جمهورها بأحد الشعانين

احتفلت المطربة اللبنانية نجوى كرم بأحد الشعانين من خلال حسابها عبر منصة إكس.

ووجهت نجوى كرم التهنئة لجمهورها بهذه المناسبة في منشور لها عبر موقع التدوينات القصيرة اكس .



نجوى كرم

وفي وقت سابق، كانت نجوى كرم قد قدمت مفاجأة خلال ختام الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent.

وقدمت نجوى لأول مرة أغنيتها الجديدة "ع توقيت قلبي" وسط استعراض ضخم، قدمتها فرقة استعراضية عالمية.

وتجدد نجوى كرم تعاونها في جديدها "ع توقيت قلبي" مع الملحن عماد شمس الدين، والموزع الموسيقي هادي شرارة، فيما تولى عملية الميكس والماستر إيلي بربر، وذلك بعد أن صاغ الكلمات الشاعر مازن ضاهر.