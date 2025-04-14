بأسرار الفلاحين.. طريقة عمل الأرز المعمر الكريمي

الأرز المعمر الفلاحي الحلو والمالح على أصوله بطريقة الفلاحين اللذيذة بأبسط طريقة.

ونقدم لكي الأرز المعمر على أصوله، المالح والحلو، بطريقة الجدات الفلاحين.

الأرز المعمر المالح:

المقادير:

2 كوب أرز مصري مغسول ومُصفى

3 كوب حليب أو (1.5 كوب حليب + 1.5 كوب شوربة)

2 ملعقة كبيرة سمنة أو زبدة

3 ملعقة كبيرة قشطة أو وش الحليب (بديلهم 2 ملعقة سمن)

ملعقة كبيرة ممسوحة ملح

نصف ملعقة صغيرة سكر

الطريقة:

في طاجن أو صينية مدهونة جيدا بالسمنة أو الزبدة، ضيفي الأرز، السمنة، الملح والسكر وقلّبيهم مع بعض.

ضعي الحليب المغلي فوق الأرز وقلّبيه، واتركيه مغطى على جنب من نص ساعة لساعة كاملة حتي الأرز يتشرب.

بعدها، ضعي القشطة على الوش دون تقلّيب.

دخّليه فرن سخن تحت الشواية لحد ما يغلي وياخد لون دهبي شهي.

بعدها، حطي الطاجن على أول رف في الفرن وسخني على حرارة هادية لمدة 15-20 دقيقة لحد ما الأرز يستوي تمامًا.

خرّجيه واستمتعي بألذ أرز معمر فلاحي

مثل ارز المطاعم والفلاحين

الأرز المعمر الحلو:

المقادير:

2 كوب أرز مصري مغسول ومُصفى

3 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة سمنة أو زبدة

3 ملعقة كبيرة قشطة أو وش الحليب (بديلهم 2 ملعقة سمن)

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 أو 3 ملعقة كبيرة سكر (حسب الذوق)

الطريقة:

في طاجن مدهون بالسمنة أو الزبدة، ضيفي الأرز، السمنة، الملح والسكر، وقلّبيهم مع بعض كويس.

صبي الحليب المغلي وقلّبيه مع الأرز، وسيبيه مغطى على جنب من نص ساعة لساعة.

بعدها، حطي القشطة على الوش دون ان تقلّبي.

دخّليه الفرن تحت الشواية لحد ما يغلي وياخد لون دهبي تحفة.

بعدها، نزّليه على أول رف في الفرن وسخني على حرارة هادية لمدة 15-20 دقيقة لحد ما يستوي تمامًا.

سر الوش الكريمي المحمر:



وش طاجن الارز الكريمي ومحمر بطريقة روعة، استخدمي وش الحليب (القشطة الطازة) وحطيه بحرص على الوش قبل دخول الفرن. ويمكن ان تضيفي لمسة مقرمشة،

رشي رشة سكر ناعم فوق الأرز الحلو قبل إدخاله الفرن!