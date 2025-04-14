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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

29 ألف فدان..محافظة الجيزة ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لموسم القمح

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تأمين موسم توريد القمح مشيرًا إلى أن القمح يمثل محصولًا استراتيجيًا لا يحتمل أي تهاون في إدارته أو تخزينه أو نقله وأن المحافظة ستتابع ميدانيًا وعلى مدار الساعة سير الأعمال .

تصريحات المحافظ جاءت عقب لقائه مع مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية للوقوف على الجاهزية والاستعدادات لاستقبال موسم توريد القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥ بما يحقق أهداف الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من القمح المحلي .

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية متابعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.

وأوضح المحافظ أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح على مستوى محافظة الجيزة بلغت هذا العام ٢٩١٤٩ فدانًا ومن المقرر أن يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من 15 أبريل ٢٠٢٥ ويستمر حتى ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ وفقًا للضوابط المحددة من وزارة التموين والتجارة الداخلية .

كما أشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة خصصت ١٠ مواقع تخزينية لاستقبال المحصول بإجمالي سعة تخزينية تبلغ ٢٥٠٠٠٠ طن موزعة جغرافيًا على المراكز والمدن لتغطية كل التجمعات الزراعية وضمان سلاسة عمليات التوريد . 

وخلال اللقاء أصدر محافظ الجيزة عددًا من التوجيهات إلى مديرية التموين لضمان جاهزية المنظومة واستقرارها على رأسها ضرورة المتابعة المستمرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ورصد أي ملاحظات من خلال لجان المعاينة وسرعة تلافيها دون تأخير وذلك لضمان توافر بيئة آمنة وصحية لتخزين المحصول.

كما وجه المحافظ المديرية بإزالة أية معوقات بالمواقع التخزينية فورًا وتجهيز مداخل ومخارج الصوامع بشكل يسمح بدخول وخروج السيارات بسهولة .

وشدد على ضرورة تعليق لافتات واضحة بكل موقع تخزيني تتضمن مواعيد العمل وأرقام الشكاوى الخاصة بمديرية التموين وتواجد أمين مخزن وحراسة ثابتة بكل موقع مع التأكيد على سداد مستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد.

كما شدد المحافظ على أن دخول المواقع التخزينية يقتصر فقط على السائق والمزارع صاحب المحصول حفاظًا على الانضباط والتنظيم داخل مواقع التوريد. 

كما شدد النجار على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالحفاظ على حالة النظافة بمحيط الشون والصوامع بصفة دورية للحفاظ على سلامة وجودة القمح المخزن والتواصل المباشر مع المزارعين لحثهم على التوريد وتنفيذ أعمال صيانة لأعمدة الإنارة بالشوارع المؤدية إلى المواقع التخزينية لضمان سلامة الحركة خلال فترات التوريد المسائية. 

كما وجه بضرورة تمهيد الطرق المؤدية لتلك المواقع لتيسير حركة النقل الثقيل والتنسيق مع شركة الكهرباء لفحص ومراجعة الأسلاك الكهربائية المحيطة لضمان السلامة العامة . 

من جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أنه تم تشكيل لجان الفرز والاستلام بكافة المواقع التخزينية برئاسة مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوية هيئة سلامة الغذاء ومديرية الزراعة والجهة المسوقة والجمعية . 

ولفت إلى أن المواقع المخصصة للاستلام والتخزين هي: بنكر الهرم، صومعة مطحن الهرم، صومعة مطحن أوسيم، بنكر أوسيم، مركز تجميع شونة أوسيم، مركز تجميع الصف ٤، صومعة إمبابة، صومعة برقاش، صومعة بني سلامة، صومعة أطفيح .

وتهيب مديرية التموين بالمزارعين بتوريد القمح مباشرة للصوامع والشون المعتمدة لتقليل حلقات التداول والحصول على أعلى سعر حيث يبلغ سعر توريد الأردب درجة نظافة ٢٣.٥ مبلغ ٢٢٠٠ جنيها .

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