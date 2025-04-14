أبو العلا: تقرير الحساب الختامي مرآة حقيقية للحكومة فيما يتعلق بالسياسة المالية

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، تقرير الحساب الختامي مرآة حقيقية للحكومة فيما يتعلق بالسياسة المالية.

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و أضاف أبو العلا: نقدر الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت في الانحراف بالموازنة، مشددا على الحكومة الالتزام بالتوصيات الواردة من لجنة الخطة والجهاز المركزي للمحاسبات.

و قال عضو مجلس النواب: لا تبرير لدى الحكومة في عدم الالتزام بالتوصيات، مؤكدا أن الانحراف عن الموازنة بـ9،6% وهو ما يؤكد عدم التزام الحكومة بالتوصيات.

و تابع أيمن أبو العلا، إلى أن الوصول إلى 2،6 ترليون جنيه فوائد الدين، يجب أن يؤخذ في الاعتبار وأن تقوم الحكومة بدورها في تخفيف أعباء الدين.

و قال النائب، أن عدم استغلال القروض في المشروعات يتطلب محاسبة المسئول عن ذلك، قائلا: ما يحدث يؤكد أننا نستدين ولا نستفيد.

و أضاف أيمن أبو العلا: يجب أن يكون هناك وقفة حاسمة تجاه الهيئات الخاسرة، مطالبا بضرورة تشكيل اللجان الخاصة بإعادة هيكلتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير حساب ختامي موازنة 2023/2024