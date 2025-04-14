قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
فتح باب الحجز لشقق الإسكان الجديدة 2025| رابط مباشر للموقع وخطوات التقديم
طموحي أعلى من مجلس الزمالك الحالي.. زيزو يفتح النار على إدارة النادي
بعد تجديد عقده.. محمد صلاح يتألق بسيارة قيمتها 30 مليون جنيه| صور
محمد الشيبي يثير الجدل من جديد عقب لقاء بيراميدز والأهلي.. ماذا حدث
محافظة المنيا: ندعم استمرار المشروع الكندي لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة
دعاء المغرب.. بـ9 كلمات يدوم رزقك ولا ينقطع أبدا ويستقر عيشك
ينتظر هدية سام مرسي.. هل يتوج صلاح مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي مبكرا
محافظ أسوان يستوقف سيارات السيرفيس ويسأل المواطنين عن قيمة الأجرة
رئيس وزراء لبنان: زيارتي لسوريا صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين
سرب طائرات و21 طلقة.. تفاصيل مراسم الاستقبال الأسطوري للرئيس السيسي في الكويت
الصفقة تمت.. محمد شريف لاعب الأهلي السابق في الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نهاية الحشو والخلع .. اكتشاف طريقة جديدة لإعادة بناء الأسنان المتهالكة

علاج الأسنان
علاج الأسنان
اسماء محمد

اكتشف فريق من العلماء طريقة جديدة لإعادة نمو الأسنان وبنائها بشكل طبيعي داخل المختبر مما يتيح الفرصة للمرضى باستعادة أسنانهم دون الحاجة لإجراء الخلع والحشو مما يفتح آفاقا جديدة فى عالم طب الأسنان.

إعادة بناء الأسنان الطبيعية

ووفقا لما ذكره موقع “إندبندنت” استطاع فريق علمي من كينجز كوليدج لندن من تحقيق إنجاز طبي غير مسبوق يتمثل في تكوين أسنان بشرية داخل المعمل وزراعتها فى فم الإنسان لاحقا.

فقد ابتكر الباحثين بيئة حيوية تحاكي الظروف الطبيعية لنمو الأسنان، مما ساعد الخلايا على إرسال الإشارات اللازمة لبدء تكوين السن بشكل طبيعي مما يغني عن زراعة الأسنان وأنواع الحشو المختلفة.

وقالت الدكتورة آنا أنجيلوفا-فولبوني، مديرة قسم طب الأسنان التجديدي في كلية كينجز كوليدج لندن: أن هذا البحث يعد ثورة حقيقية في مجال طب الأسنان حيث يفتح بوابة جديدة للاستغناء عن العلاجات التقليدية بأخرى طبيعية ومتجددة.

زراعة الأسنان

تفاصيل اكتشاف الأسنان 

وأوضحت الدراسة أن بعض الحيوانات مثل أسماك القرش والفيلة، تمتلك القدرة على إعادة نمو الأسنان من جديد طوال حياتها، في حين يفقد الإنسان هذه القدرة بعد بلوغه ويكتفى بمجموعة الأسنان الدائمة مما جعل العلماء يفكرون فى إعادة هذه القدرة عن الإنسان.

ويعتمد العلماء فى إعادة قدرة الأسنان على التجدد والنمو على علم يسمى الهندسة البيولوجية حيث أثبتت الدراسة أن السن المصنوع من خلايا المريض يمكن أن يندمج طبيعيا مع عظام الفك بل يصلح نفسه ذاتيا عند التلف بينما الحشوات أو الزرعات الصناعية تظل حلولا محدودة العمر.

تعرف على استخدامات الليزر في عالم زراعة الأسنان

أبحاث 10 سنين 

واستمرت الأبحاث في هذا المشروع لمدة أكثر من 10 سنوات من الزمن وجاء بالتعاون مع إمبريال كوليدج لندن.


وقال الدكتور شيويه تشن تشانغ، الباحث في كلية طب الأسنان وعلوم الفم والوجه والفكين: أن الحشوات الصناعية تضعف الأسنان بمرور الوقت بدلا من أن تصلحها على عكس الأسنان المزروعة حيويا بشكل طبيعي حيث أنها تدوم أكثر ولا تتطلب استجابة معينة من المناعة.

معمل الأمراض المعدية

ويبحث الفريق حاليا حول كيفية إيجاد طريقة تساعد على إعادة نمو الأسنان بشكل كامل فى المختبر وزارعته فى داخل فم إنسان، وفى نفس الوقت يبحثون عن طرق زرع خلايا من الأسنان في مراحلها المبكرة داخل الفك مباشرة لتواصل النمو بشكل طبيعي.

الأسنان خلع الأسنان الحشو زراعة الأسنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي رسمي بتبكيرها.. موعد صرف مرتبات أبريل وتوقيت الزيادة الجديدة

قرار حكومي رسمي.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر أبريل وتوقيت الزيادة

المعتدى عليه

أنا بنت مستشار.. سقوط صاحبة فيديوهات إهانة عمال مخبز ومطعم بأكتوبر

وزير التربية والتعليم

تحذير عاجل من المدارس للطلاب بشأن التقييمات الأسبوعية

أرشيفية

انخفاض أسعار الذهب محليا رغم ارتفاعه عالميا اليوم الإثنين 14 أبريل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي في دوري الأبطال

الدكتور علي جمعة

علي جمعة يكشف عن اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب

سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025.. الأخضر يودع الـ51 جنيهًا

سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025.. الأخضر يودع الـ51 جنيهًا

زيزو

الزمالك يكشف عن سر رغبة الأهلي في ضم زيزو | تفاصيل

بالصور

تزيد الخصوبة وتمنع السرطان .. اكتشف مادة غير متوقعة تملك فوائد خارقة

الوسواس القهري
الوسواس القهري
الوسواس القهري

نهاية الحشو والخلع .. اكتشاف طريقة جديدة لإعادة بناء الأسنان المتهالكة

علاج الأسنان
علاج الأسنان
علاج الأسنان

رجوة الحسين تتصدر التريند بهذه الإطلالة.. صور

رجوة الحسين تتصدر التريند بهذه الإطلالة..من أميرات الأمس إلى أميرات اليوم.. صور
رجوة الحسين تتصدر التريند بهذه الإطلالة..من أميرات الأمس إلى أميرات اليوم.. صور
رجوة الحسين تتصدر التريند بهذه الإطلالة..من أميرات الأمس إلى أميرات اليوم.. صور

بعد ظهوره فى الأسواق .. اكتشف فوائد الخرشوف للصحة

الخرشوف
الخرشوف
الخرشوف

فيديو

هاجر الشرنوبي

قانون الرؤية.. هاجر الشرنوبي توجه نداءً للمسؤولين

جهاز "Nubbin"

بحجم العملة ومفعوله خطير .. فيديو لجهاز غريب يغيبك عن الوعي

حسام حبيب وسارة الأردنية

رجع لحبه القديم بعد شيرين.. تفاصيل جديدة في علاقة حسام حبيب بسارة الأردنية

أخت دينا المنتقبة

هسيب صلاتي والقرآن واتفرج على إش إش.. أخت دينا المنتقبة تحرجها على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الناعمة.. حتمية اكتسابِها

أيمن رياض

أيمن رياض يكتب: المواطن أولاََ.. مواصلات بكرامة

المزيد