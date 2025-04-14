اتجاه داخل نادي الزمالك لـ رحيل بيسيرو

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان عن رغبة مجلس ادارة الزمالك في رحيل بيسيرو مع نهاية الموسم.

وكتب زيدان من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "اتجاه داخل الزمالك لرحيل بيسيرو مدرب الفريق نهاية الموسم الجاري".

كشف الإعلامي أمير هشام عن مفاجأة بشأن اللاعب أحمد سيد زيزو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمبر هشام: "الزمالك عبر بعض مسئوليه يؤكدون بأن زيزو له مستحقات تقدر بنحو 2 مليون جنيه فقط وسوف يتم معاقبته وتطبيق اللائحة عليه لرفضه حضور التدريبات والمثول للتحقيقات، ووقتها لن يحصل على أي شئ".

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن حقيقة العروض المقدمة لـ عبدالله السعيد نجم نادي الزمالك حاليا بعد أنباء رحيله نهاية الموسم الحالي.

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية: عبدالله السعيد يمتلك عرضين حاليا في مصر أحدهم من نادي جماهيري والثاني من نادي استثماري ولديه طلبات عدة للتجديد مع نادي الزمالك.