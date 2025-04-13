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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة حرس الحدود.. وموقف زيزو من المباراة

بيسيرو
بيسيرو
حمزة شعيب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، لخوض مواجهة قوية أمام حرس الحدود، في تمام السابعة مساءً على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج ببطولة دوري Nile الممتاز.

وتعد هذه المواجهة اختبارًا جديدًا للمدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي يسعى لتجاوز آثار الإقصاء من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الخسارة بهدف نظيف أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ربع النهائي، وهي الهزيمة التي فجرت موجة من الغضب الجماهيري داخل القلعة البيضاء.

 الغيابات تقلق بيسيرو

يعاني بيسيرو من غياب أحمد سيد "زيزو"، أحد أبرز ركائز الفريق، وهو ما ظهر تأثيره جليًا في اللقاء السابق أمام ستيلينبوش. 

كما يستمر غياب اللاعب التونسي أحمد الجفالي، الذي يخضع حاليًا للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، ويُتوقع أن يستمر غيابه لفترة تتراوح بين 6 إلى 7 أسابيع.

في هذا الإطار، يدرس الجهاز الفني عدة خيارات لتعويض غياب زيزو، أبرزها الدفع بمحمد شحاتة في الجبهة اليمنى، أو الاستمرار في الاعتماد على ناصر ماهر بنفس المركز، بعدما شارك فيه خلال اللقاء القاري الأخير.

أرقام بيسيرو مع الزمالك حتى الآن

قاد بيسيرو الزمالك في 13 مباراة منذ توليه المسؤولية الفنية، جاءت نتائجها على النحو التالي:

6 انتصارات

6 تعادلات

هزيمة واحدة فقط

وسجل الفريق تحت قيادته 20 هدفًا (منها 3 أهداف اعتبارية)، بينما استقبلت شباكه 11 هدفًا، في سجل رقمي يعكس نوعًا من الاتزان الدفاعي والهجومي، لكنه يفتقر للحسم في بعض المواجهات.

 

ويدخل الزمالك لقاء حرس الحدود بهدف مصالحة الجماهير واستعادة الثقة، خاصة بعد الخروج الأفريقي، حيث يتطلع الفريق لتحقيق الفوز الثاني في مرحلة التتويج، وتعزيز موقعه في جدول الترتيب ضمن المنافسة على اللقب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود 

ومن المنتظر أن تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، بصحبة نخبة من المحللين الرياضيين في الاستوديو التحليلي.

بيسيرو الزمالك الزمالك وحرس الحدود

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