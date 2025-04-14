محافظ الجيزة يشارك في الحفل الختامي لجهاز تنمية المشروعات لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية مع الاتحاد الأوروبي

شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم في الحفل الختامي الذي أقامه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي في 6 محافظات (الإسكندرية بورسعيد الشرقية المنوفية الجيزة أسيوط) وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات وعدد من المحافظين وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وممثلي شركاء التنمية في مصر ونواب المحافظين وممثلي عدد من الوزارات .

أكد محافظ الجيزة أن دعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية المجتمعية كثيفة العمالة يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة وتوفير فرص عمل للعمالة غير المنتظمة بالإضافة إلى تهيئة بيئة المناطق المستهدفة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كما تسهم هذه المشروعات في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة التي تشمل العمل اللائق والنمو الاقتصادي ورؤية مصر 2030

وأوضح المحافظ أن المشروعات المنفذة وصلت قيمتها الإجمالية إلى حوالي 54 مليون جنيه واستفاد منها أكثر من 300 ألف مواطن واستهدفت تحسين البنية التحتية حيث تم تنفيذ شبكات مياه الشرب بأطوال 10.8 كم وشبكات صرف صحي بطول 2.84 كم ورصف شوارع بالأسفلت بمساحة 17850 م² وتبليط شوارع بالإنترلوك بإجمالي مساحات 47776 م² وترميم وصيانة 11 مدرسة لتحسين المناخ التعليمي لافتًا أن المشروعات أتاحت 873 فرصة عمل

وفي ختام الحفل تسلم محافظ الجيزة درع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من باسل رحمي تقديرًا لجهوده في دعم ونجاح برنامج التنمية المجتمعية.