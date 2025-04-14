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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وسط صدمة الجميع ..وفاة ممرض شاب أثناء عمله بمستشفيات جامعة المنوفية

وفاة ممرض في المنوفية
وفاة ممرض في المنوفية
مروة فاضل

تسود حالة من الحزن بين العاملين بمستشفيات جامعة المنوفية وذلك عقب وفاة اخصائي تمريض بشكل مفاجئ أثناء عمله.

وأكد العاملون بالمستشفي وفاة زميلهم أثناء تواجده بالمستشفي حيث سقط مغشيا عليه وبتوقيع الكشف الطبي اكتشفوا وفاته بشكل مفاجئ.

واصدرت كلية الطب جامعة المنوفية بيانا تنعي فيه الراحل وجاء "  البقاء لله والدوام لله.

ببالغ الحزن والأسى، تنعى مستشفيات جامعة المنوفية ماجد احمد سعد الدين عبدالسلام   ـ اخصائي تمريض بعناية الخامس، نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

و يتقدم الدكتور محمد فهمي النعماني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد صبري عمار، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومديري المستشفيات وجميع العاملين بمستشفيات جامعة المنوفية، بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة".

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