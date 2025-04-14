إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالمنوفية

أصيب 4 أشخاص في تصادم بين سيارتين أمام قرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين.

بالانتقال تبين إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بإصابات مختلفة ما بين كسور وسحجات.

وتبين إصابة كلام من احمد سامي 25 سنة سائق، السيد فاروق 57 سنة عامل مصاب بجروح بفروة الرأس، منير كمال 29 سنة عامل، محمد يحي 19 سنة طالب.

وتبين أن الإصابات متنوعة ما بين جروح وكدمات، حيث تم نقل المصابين الي المستشفي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.