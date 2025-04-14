مخصصة لإطعام الاسود .. مصدر يكشف حقيقة ذبح الحمير في المنوفية

أعلن مصدر بمحافظة المنوفية تفاصيل العثور علي حمير مذبوحة علي طريق شبين الكوم وتداول فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد المصدر أن اللحوم المذبوحة مخصصة لاطعام الاسود بالسيرك الايطالي الذي سيتم نقله الأسبوع المقبل الي محافظة مطروح.

وأضاف أن لحوم الحمير في الفيديو ليست للتداول كما أشيع علي مدار الأيام الماضية وإنما لإطعام الاسود داخل السيرك.

ونفي أن يكون ذبح الحمير مخصص للبيع أو عرضها في الأسواق وإنما يتم لأغراض معينة داخل السيرك مع الحصول علي تصريح من البيئة.

وتداول عدد من أهالي شبين الكوم فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يوضح فيه وجود حمير مذبوحة وملقاة علي الطريق بمدينة شبين الكوم وسط حالة من الذعر بين الجميع خوفا من بيع لحومها للمواطنين.