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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف قصر الأمير محمد على يستضيف الملتقى الدوري الثاني للمنافذ الأثرية

متحف قصر الأمير محمد على يستضيف الملتقى الدوري الثاني للمنافذ الأثرية
متحف قصر الأمير محمد على يستضيف الملتقى الدوري الثاني للمنافذ الأثرية
محمد الاسكندرانى

إستضاف متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل ، الملتقى الدوري الثاني للمنافذ الأثرية بقاعة المحاضرات بالمتحف، وذلك فى إطار الدور الثقافي والحضارى الذى يقدمه المتحف.

من جانبه نظم الملتقى إدارة التدريب والنشر العلمي بالإدارة العامة للرقابة علي المنافذ فاعليات الملتقي الدوري الثاني برعاية الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ،وهشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار ،وشعبان عبد الجواد المشرف علي الإدارة العامة للرقابة علي المنافذ ومدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة .
ترأس الملتقي الدكتور مؤمن سعد مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المنافذ الأثرية ،وبحضور مجموعة  كبيرة من المفتشين العاملين بالادارة العامة للرقابة علي المنافذ الأثرية 
بدأ الملتقي بكلمة الدكتور شعبان عبدالجواد ،مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المنافذ الأثرية  رحب خلالها بـ  الحضور , واثني علي حرصهم علي الحضور ،قائلا : حضورا مميزا بهدف الاستفادة والإفادة من الكوادر العلمية التي تعمل داخل الإدارة.
أكد عبدالجواد خلال كلمته ، علي ضرورة الاطلاع علي كل ماهو حديث وتدريب العين علي مشاهدة ورؤية القطع الأثرية المعروضة ومقارنتها بما يتم عرضه من خلال المعاينات.
واختتم الملتقي بتكريم المحاضرين بالملتقى وبعض المفتشين علي مجهودهم و تميزهم  ، فى العمل وإثؤاء الحياة الآثرية للحفاظ على إرث الحضارة للمصريين.

متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل متحف قصر الأمير محمد علي الملتقى الدوري الثاني للمنافذ الأثرية متحف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

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