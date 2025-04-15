إيقاف .. وتقليل المستحقات | تفاصيل أزمة ناصر ماهر مع الزمالك

بعد قرار عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إيقاف ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وإحالته للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، مع تقديم توصية لمجلس الإدارة بخصم 25% من مستحقات اللاعب بسبب ما بدر منه قبل لقاء حرس الحدود، في مسابقة الدوري الممتاز، بدأ مسؤولو الابيض في التدخل لاحتواء الموقف.

يجرى مسئولو نادى الزمالك العديد من المحاولات لاحتواء الأزمة التى نشبت خلال الساعات الماضية، بين ناصر ماهر لاعب الفريق، والبرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى، والتى تم على إثرها استبعاد اللاعب من مباراة حرس الحدود بالدوري.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى تقريب وجهات النظر بين ناصر ماهر وبيسيرو، خاصة أن اللاعب أحد العناصر الأساسية فى صفوف القلعة البيضاء، وتجرى محاولات لاعتذار اللاعب لمدربه وإسدال الستار على هذه الأزمة.

https://youtube.com/shorts/LSMius9zTsU