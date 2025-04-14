أشرف زكي: نمثل أكثر من 70 ألف فنان .. ولم نتلق دعوة للمشاركة بلجنة الدراما

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه المتواصل بدعم وتطوير الدراما المصرية، مشيدًا بدور القيادة السياسية في دعم القوة الناعمة المصرية.

قال زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد:«أنا أول مرة أشوف لجنة تشكل لبحث مستقبل الدراما ولا يمثل فيها أعضاء النقابات الفنية».

أعرب زكي عن دهشته واستغرابه من تشكيل لجنة لبحث مستقبل الدراما دون دعوة ممثلين عن النقابات الفنية، مؤكدًا:«نحن نمثل أكثر من 70 ألف فنان، ولم يتم دعوتنا للجنة، ولن نشارك في اللجنة المشكلة لبحث الدراما ومستقبلها، لأنها لا ترانا نهائيًا».



أضاف:«لن نساهم في لجان لا تعبر عنّا، فكيف يتم مناقشة مستقبل الدراما دون الرجوع إلى أهلها؟».

أكد زكي أن الموسم الدرامي الحالي يُعد من أفضل المواسم في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأعمال المقدمة هذا العام تجاوزت نسبة 80% من حيث الجودة والمستوى الفني، وتليق باسم وقيمة مصر.

قال:«إحنا بنلعب دورنا وملتزمين بتقديم أعمال محترمة ترتقي بذوق المشاهد وتحافظ على هوية الدراما المصرية».

أوضح:«تفاجأت بوجود لجنة تبحث مستقبل الدراما، ولا يوجد بها أي ممثل من النقابات، ولم تتم دعوتنا، وهذا أمر يدعو للتساؤل والاستغراب».

واختتم الدكتور أشرف زكي تصريحاته بالتأكيد على أنه تفاجأ بوجود لجنة مشكلة لمناقشة مستقبل الدراما المصرية دون إشراك النقابات الفنية، وهو أمر غير مقبول، بحسب وصفه.