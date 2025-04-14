قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس "انتخابات الصحفيين": اللجنة ملتزمة باتفاق المرشحين بعقد الجمعية العمومية في 2 مايو
وفاة النائب سعداوي راغب ضيف الله
هل المال المدخر للزواج وشراء مسكن الزوجية عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب
أحمد موسي: كلمة أبو العينين بمجلس النواب اليوم كشفت التحديات التي تواجه الدولة
أحمد موسى: مصر كانت دائما إلى جانب الكويت في أزماتها
وزير التعليم العالي يشهد الاجتماع التأسيسي لمؤسسة بيت مصر في باريس
بقرار رئيس الوزراء.. 17 يومًا إجازة رسمية خلال شهري أبريل ومايو 2025
الحكومة: نزلة السمان من المتوقع أن تكون موقعا لاكتشافات أثرية جديدة
جبالي لرئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية: نثمن جهود بلادكم لدعم فلسطين
أحمد موسى: خالد العناني يحظى بدعم دولي كبير في اليونسكو
أول فيديو وصور من زواج ليلي أحمد زاهر وهشام جمال
أحمد موسى: استقبال أمير الكويت اليوم للرئيس السيسي يدل على قوة علاقة البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أشرف زكي: نمثل أكثر من 70 ألف فنان .. ولم نتلق دعوة للمشاركة بلجنة الدراما

اشرف زكي
اشرف زكي
عبد الخالق صلاح

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه المتواصل بدعم وتطوير الدراما المصرية، مشيدًا بدور القيادة السياسية في دعم القوة الناعمة المصرية.

قال زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد:«أنا أول مرة أشوف لجنة تشكل لبحث مستقبل الدراما ولا يمثل فيها أعضاء النقابات الفنية».

أعرب زكي عن دهشته واستغرابه من تشكيل لجنة لبحث مستقبل الدراما دون دعوة ممثلين عن النقابات الفنية، مؤكدًا:«نحن نمثل أكثر من 70 ألف فنان، ولم يتم دعوتنا للجنة، ولن نشارك في اللجنة المشكلة لبحث الدراما ومستقبلها، لأنها لا ترانا نهائيًا».


أضاف:«لن نساهم في لجان لا تعبر عنّا، فكيف يتم مناقشة مستقبل الدراما دون الرجوع إلى أهلها؟».

أكد زكي أن الموسم الدرامي الحالي يُعد من أفضل المواسم في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأعمال المقدمة هذا العام تجاوزت نسبة 80% من حيث الجودة والمستوى الفني، وتليق باسم وقيمة مصر.

قال:«إحنا بنلعب دورنا وملتزمين بتقديم أعمال محترمة ترتقي بذوق المشاهد وتحافظ على هوية الدراما المصرية».

أوضح:«تفاجأت بوجود لجنة تبحث مستقبل الدراما، ولا يوجد بها أي ممثل من النقابات، ولم تتم دعوتنا، وهذا أمر يدعو للتساؤل والاستغراب».

واختتم الدكتور أشرف زكي تصريحاته بالتأكيد على أنه تفاجأ بوجود لجنة مشكلة لمناقشة مستقبل الدراما المصرية دون إشراك النقابات الفنية، وهو أمر غير مقبول، بحسب وصفه.

الدكتور أشرف زكي المهن التمثيلية نقيب المهن التمثيلية السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025.. الأخضر يودع الـ51 جنيهًا

سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025.. الأخضر يودع الـ51 جنيهًا

المعتدى عليه

أنا بنت مستشار.. سقوط صاحبة فيديوهات إهانة عمال مخبز ومطعم بأكتوبر

وزير التربية والتعليم

تحذير عاجل من المدارس للطلاب بشأن التقييمات الأسبوعية

أول فيديو وصور من زواج ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

أول فيديو وصور من زواج ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

محمد شريف

الصفقة تمت.. محمد شريف لاعب الأهلي السابق في الزمالك

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 الابتدائي.. قرار نهائي من التعليم

صرف 3000 جنيه مكافأة للموظفين في الحكومة بهذه الجهة| هل أنت منهم؟

صرف 3000 جنيه مكافأة للموظفين في الحكومة بهذه الجهة| هل أنت منهم؟

الدكتور علي جمعة

علي جمعة يكشف عن اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب

ترشيحاتنا

وزير التموين

وزير التموين: 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية لاستقبال الأقماح

إم سكويرد

"إم سكويرد" تطلق أحدث مشروعاتها MIST بشرق القاهرة .. مجتمع متكامل يعزز مفاهيم الحياة المستدامة والرفاهية

سعر الريال السعودي

آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 14 أبريل

بالصور

تقطع الاتصالات والانترنت .. تحذير من عاصفة شمسية تدمر العالم

عاصفة شمسية
عاصفة شمسية
عاصفة شمسية

تحمي من السرطان.. 5 فوائد خارقة للسبانخ بعيدا عن علاج الأنيميا

تحمى من السرطان
تحمى من السرطان
تحمى من السرطان

أضرار مشروبات الطاقة.. نشاط زائف يدفع فاتورته الجسد.. صور

اضرار مشروبات الطاقة
اضرار مشروبات الطاقة
اضرار مشروبات الطاقة

الصدرية فرعونية أم نسائية؟.. القصة الكاملة لأزمة ملابس محمد رمضان بحفل كوتشيلا

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

فيديو

هاجر الشرنوبي

قانون الرؤية.. هاجر الشرنوبي توجه نداءً للمسؤولين

جهاز "Nubbin"

بحجم العملة ومفعوله خطير .. فيديو لجهاز غريب يغيبك عن الوعي

حسام حبيب وسارة الأردنية

رجع لحبه القديم بعد شيرين.. تفاصيل جديدة في علاقة حسام حبيب بسارة الأردنية

أخت دينا المنتقبة

هسيب صلاتي والقرآن واتفرج على إش إش.. أخت دينا المنتقبة تحرجها على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الناعمة.. حتمية اكتسابِها

أيمن رياض

أيمن رياض يكتب: المواطن أولاََ.. مواصلات بكرامة

المزيد