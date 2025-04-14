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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمانة حقوق الإنسان بمستقبل وطن تناقش ملف التهجير

حقوق الإنسان
حقوق الإنسان
عبد الرحمن سرحان

عقدت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا تنظيمياً بحضور الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتبها وأمنائها في المحافظات، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

واستعرض الاجتماع التنظيمي، الأحداث السياسية والإنسانية التي تشهدها المنطقة، وعلي رأسها اختراقات المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي حقوق الشعب الفلسطيني في الحياه علي أرضهم بأمان ومخططات التهجير القسري لأهل غزة.

وفى نهاية الاجتماع، تبادل الحاضرون النقاش حول خطة عمل الأمانة خلال الفترة القادمة وآليات تنفيذ أهداف الحزب.

حقوق الإنسان مجلس النواب البرلمان طارق رضوان اخبار النواب

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