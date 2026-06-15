أحمد شوبير: الأهلي يحسم ملف المدير الفني الجديد اليوم والإعلان قريبًا

قال الإعلامي الرياضي ونجم منتخب مصر السابق أحمد شوبير في تصريحات إذاعية، إن مجلس إدارة النادي الأهلي من المنتظر أن يعقد اجتماعًا مهمًا اليوم، لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح شوبير أن الاجتماع سيشهد اعتماد التعاقد مع المدرب المغربي حسين عموتة بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الصفقة قد يتم خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل التعاقدية.

وأضاف أن جميع الإجراءات الخاصة بالاتفاق بين الطرفين تم الانتهاء منها بالفعل، بما في ذلك توقيع العقود، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي من جانب النادي.

يأتي ذلك في ظل ترقب جماهيري كبير داخل صفوف الأهلي لمعرفة هوية المدير الفني الجديد وبدء مرحلة فنية جديدة للفريق خلال الفترة المقبلة.