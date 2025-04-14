3 أزمات تهدد إقامة معسكر منتخب مصر في يونيو

قال الإعلامي خالد الغندور، إن جهاز منتخب مصر تلقى اتصالات من معظم اللاعبين المحترفين للاستفسار عن موقف معسكر المنتخب في يونيه، وفي نفس الوقت لاعبي الزمالك وبيراميدز الموجودين ضمن حسابات حسام حسن، تواصلوا مع الجهاز الفني وفيه رغبة لديهم لكنها غير رسمية بإمكانية حصولهم على راحة من المعسكر المقبل.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "رغبة اللاعبين سببت أزمة لجهاز منتخب مصر، لأن صلاح ومرموش وتريزيجيه وحمدي فتحي ولاعبي الأهلي وزيزو لن يكونوا موجودين في المعسكر".

وأضاف: "كما أن موعد نهائي دوري الأبطال، صداع في رأس حسام حسن في حالة وصول بيراميدز للمباراة النهائية، لأن لاعبي بيراميدز لن ينضموا قبل يوم ٣ يونيه لطلبهم الحصول على راحة".

واستطرد: "حسام حسن عنده قلق انه يلعب المعسكر في عدم وجود لاعبي الأهلي وزيزو والمحترفين بالإضافة إلى لاعبي الزمالك وبيراميدز لرغبتهم في الحصول على راحة، وكل هذه الأسباب قد تكون سبب في الغاء المعسكر".

وأكمل: "حسام وإبراهيم حسن سيجتمعا مع أبو ريدة الأسبوع الحالي أو السبت المقبل بحد أقصى وسيعرضا عليه كل هذه الأسباب وأن إقامة معسكر بدون المحترفين وأهم اللاعبين وخوض مباراة ودية أمام منتخب من التصنيف الثالث لن يكون مفيد فنيًا".

وأردف: "حسام حسن سيؤكد لأبو ريدة على ترحيبه بإقامة المعسكر ومواجهة أقوى منتخب بشرط تواجد جميع اللاعبين المحترفين والمحليين