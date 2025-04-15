سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 استقرارًا ملحوظًا في أغلب البنوك العاملة في مصر، وسط تباين في أسعار الشراء والبيع بين بنك وآخر.

أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي اليوم

سجل البنك المركزي المصري أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي عند 166.005 جنيه، يليه المصرف العربي الدولي بسعر 165.963 جنيه، ثم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB بسعر 165.900 جنيه.

أقل سعر لشراء الدينار الكويتي اليوم

جاء المصرف المتحد بأقل سعر لشراء الدينار عند 154.697 جنيه، يليه ميد بنك بسعر 155.141 جنيه، ثم بنك التنمية الصناعية عند 155.780 جنيه.



أعلى سعر لبيع الدينار الكويتي اليوم

سجل بنك الكويت الوطني NBK أعلى سعر لبيع الدينار عند 167.378 جنيه، يليه مصرف أبوظبي الإسلامي عند 167.139 جنيه، ثم كريدي أجريكول عند 166.850 جنيه.

أقل سعر لبيع الدينار الكويتي اليوم

سجل QNB الأهلي أقل سعر لبيع الدينار عند 164.110 جنيه، يليه البنك الأهلي الكويتي بيريوس عند 164.175 جنيه، ثم بنك التعمير والإسكان بسعر 164.675 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي في أبرز البنوك:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

الشراء: 166.005 جنيه

البيع: 166.535 جنيه



سعر الدينار الكويتي البنك المركزي المصري في بنك مصر

الشراء: 165.439 جنيه

البيع: 166.591 جنيه



سعر الدينار الكويتي البنك المركزي المصري في البنك الأهلي المصري

الشراء: 165.206 جنيه

البيع: 166.526 جنيه



سعر الدينار الكويتي البنك المركزي المصري في البنك التجاري الدولي CIB

الشراء: 163.040 جنيه

البيع: 166.509 جنيه



سعر الدينار الكويتي البنك المركزي المصري في بنك الإسكندرية

الشراء: 158.964 جنيه

البيع: 166.558 جنيه



سعر الدينار الكويتي البنك المركزي المصري في بنك الكويت الوطني NBK

الشراء: 157.224 جنيه

البيع: 167.378 جنيه