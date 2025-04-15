إنريكي يؤكد ضرورة التفوق على أستون فيلا رغم الأفضلية

أوضح المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه لن يدخل مباراة الإياب أمام أستون فيلا الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا بتعالي، رغم تفوقه الكبير في مباراة الذهاب.

تفوق باريس في الذهاب

تمكن باريس سان جيرمان من تحقيق فوز مهم في مباراة الذهاب على ملعبه “حديقة الأمراء” بنتيجة 3-1، مما جعله يقترب بشكل كبير من التأهل إلى الدور نصف النهائي. إلا أن إنريكي أكد أن المباراة لم تُحسم بعد، وأن الفريق يجب أن يبذل المزيد من الجهد لتحقيق التأهل الرسمي.

إنريكي: الأهداف واضحة

وفي تصريحاته في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أكد لويس إنريكي أن الأهداف التي يسعى فريقه لتحقيقها واضحة للغاية. وقال: “نحن نعلم أن المباراة ستكون صعبة، وستشكل أستون فيلا تهديدًا قويًا لنا، لكننا بحاجة إلى التركيز على حل المشاكل التي قد يسببها لنا الفريق الإنجليزي.”

أهمية الفوز

وشدد إنريكي على أن الفوز في مباراة الإياب يمثل أولوية لفريقه، خاصة أنه لم يحقق التأهل بعد. وأوضح أن الفريق سيتعامل مع المباراة بجدية كاملة، ولن يتهاون في مواجهة أستون فيلا على الرغم من تفوقه في الذهاب.

التأكيد على الحذر

ختامًا، أكد لويس إنريكي على ضرورة الحذر أمام أستون فيلا، مشيرًا إلى أن الخصم سيحاول الاستفادة من أي فرصة للعودة في المباراة، وهو ما يتطلب من باريس سان جيرمان أن يكون في أعلى درجات جاهزيته للعبور إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.



