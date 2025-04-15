إعلامى يفجر مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للأهلي

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حال رحيل كولر، في نهاية الموسم الجاري.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية "النادي الأهلي بدأ في تجهيز خليفة كولر، حال رحيله عن تدريب الفريق".

وأضاف: "البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للزمالك والفتح السعودي الحالي، هو أحد المرشحين لتدريب الأهلي في الموسم المقبل، خاصة بعد النتائج المميز التي حققها مع فريق الفتح عقب توليه تدريب الفريق".

وتابع: "هناك بند في عقد جوميز، مع الفتح، أنه في حال تجديده للموسم المقبل يجب أن يكون بموافقة الطرفين".

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها يوم السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.