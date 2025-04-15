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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أحداث الدقهلية.. إجراء 2892 عملية قلب للمرضى غير القادرين. واستمرار الحملات الرقابية

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

شهدت محافظة الدقهلية خلال الساعات الماضية أحداثا متنوعة ومختلفة وقام “موقع صدى البلد ”بنشرها

اجراء 2892 عملية قلب للمرضى غير القادرين

اعلنت جمعية الأورمان  بالدقهلية عن  اجراء 2892 عملية قلب للمرضى غير القادرين بقرى مراكز  محافظة الدقهلية ، 

محافظ الدقهلية، يتفقد سيارات الركوب للوقوف على الأوضاع على الطبيعة،

واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تفقد سيارات الركوب للوقوف على الأوضاع على الطبيعة، والتأكيد على الالتزام بالأجرة المحددة والالتزام بخطوط السير لكل الخطوط والمواقف.وذلك على مدار عشر سنوات.

  أنشطة إدارة العلاج الحر خلال الربع الأول من العام الجارى  

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،  عن أنشطة إدارة العلاج الحر خلال الربع الأول من العام الجارى ، فيما يتعلق بالجولات والزيارات التفقدية والمتابعات، والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية ومن ثم تقديم خدمة طبية متميزة.

 استمرلر الحملات الرقابية من الإدارة العامة للطب الوقائي

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار الحملات الرقابية من الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة، على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والأسماك المملحة، ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية

 اصابة شخص بإصابات متفرقة اثر سقوطه من احد القطارات 

أصيب شخص بإصابات متفرقة اثر سقوطه من احد القطارات في إحدى المراكز بالدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهليه اخطارا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط شخص من قطار  داخل محطة قطار الصابريه بشربين..
 

الدقهلية محافظ صحه مواقف شربين

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