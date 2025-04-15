مفوضية اللاجئين تحذر من عواقب كارثية لتجاهل الوضع في السودان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أن رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حذر من عواقب كارثية إذا استمر تجاهل المجتمع الدولي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان.

دعوة للتحرك العاجل

وأكد رئيس المفوضية أن الأوضاع في السودان تتدهور بشكل متسارع، مشيرًا إلى أن ملايين المدنيين معرضون للخطر في ظل تصاعد أعمال العنف ونقص الغذاء والدواء.

تحذير من انفجار إقليمي

وحذر المسؤول الأممي من أن استمرار الأزمة دون تدخل فوري قد يؤدي إلى تداعيات إقليمية خطيرة، مطالبًا بتكثيف الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود وقف إطلاق النار.