قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن وأنقرة توحّدان المواقف ضد تهديدات إيران ووكلائها في المنطقة
من النبي الوحيد الذي يعيش قومه بيننا حتى الآن؟ علي جمعة يكشف عنه
انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-4-2025 في مصر
الحرارة تقترب من 40.. موجة حارة تضرب البلاد هذا الموعد
الحوثيون: الطيران الأمريكي شن غارتين جويتين على مديرية العبدية في مأرب
سمير فرج: طائرة الرئاسة الأمريكية بـ 5 مليارات دولار.. فيديو
هل توجد ملابس ممنوعة على النساء أثناء الإحرام؟.. أمينة المرأة توضح
مجرد اجتهادات.. الأهلي يكشف حقيقة الخلافات بين كولر وشوقي
فيديو صادم| شاب يقتحم حفل سيرين عبدالنور رغم محاولات الأمن لإيقافه
ما حكم الصلاة وراء إمام يخطئ في الفاتحة؟.. أمين الفتوى يجيب
السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فخري الفقي: تكلفة استضافة اللاجئين في مصر بلغت 6 مليارات دولار

خيري الفقي
خيري الفقي
عبد الخالق صلاح

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تكلفة استضافة اللاجئين والضيوف العرب في مصر خلال العام المالي الجاري بلغت نحو 6 مليارات دولار، موضحًا أن هذا الرقم يعكس حجم الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية دون تمييز.

وأوضح الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON، أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين ضيف من الدول العربية الشقيقة، أي ما يعادل نحو 8% من إجمالي عدد السكان، لافتًا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام الجاري تبلغ 3.9 تريليون جنيه، ما يعني أن تكلفة هؤلاء الضيوف تُقدر بنحو 300 مليار جنيه.

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، التي تساءلت عما إذا كان اللاجئون هم السبب في المشاكل الاقتصادية لمصر؟ وأن مصر تحصل بالفعل على دعم من الاتحاد الأوروبي وبعض المؤسسات الدولية، من بينها 4 مليارات دولار في هذا الملف، بالإضافة إلى دعم من صندوق النقد ومؤسسات أخرى،، شدد الفقي على أن التصريح لا يحمل أي تلميح باللوم أو المَنّ، بل يعكس فقط حجم العبء الواقعي الذي تتحمله الدولة، مضيفًا:"مصر لا تفرق بين مواطن وضيف، وتقدم للجميع نفس الخدمات، ولكن من حق المواطن أن يعرف حجم ما تتحمله الدولة، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة."

وردت الحديدي : مصر  والقيادة السياسية  ترى أن هذا دورها في المنطقة ومصر تحصل على دعم دولي في هذا الصدد

الدكتور فخري الفقي مجلس النواب استضافة اللاجئين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة صاحبة الفيديوهات

أبويا مستشار في أمن دولة| القصة الكاملة لصاحبة فيديوهات الإهانة في أكتوبر

سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025.. الأخضر يودع الـ51 جنيهًا

سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025.. الأخضر يودع الـ51 جنيهًا

المعتدى عليه

أنا بنت مستشار.. سقوط صاحبة فيديوهات إهانة عمال مخبز ومطعم بأكتوبر

أول فيديو وصور من زواج ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

أول فيديو وصور من زواج ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

الحرارة تقترب من 40.. موجة حارة تضرب البلاد هذا الموعد

الحرارة تقترب من 40.. موجة حارة تضرب البلاد هذا الموعد

محمد شريف

الصفقة تمت.. محمد شريف لاعب الأهلي السابق في الزمالك

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 الابتدائي.. قرار نهائي من التعليم

صرف 3000 جنيه مكافأة للموظفين في الحكومة بهذه الجهة| هل أنت منهم؟

صرف 3000 جنيه مكافأة للموظفين في الحكومة بهذه الجهة| هل أنت منهم؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

كلب نهش جسده.. جنايات بورسعيد تعاقب 3 متهمين بالسجن لسرقتهم حارس أمن

صورة أرشيفية

10 سنوات لـ 6 متهمين روعوا الأهالي بالأسلحة في بورسعيد

إضافة مساحة 110 أفدنة للمسطح المائي لبحيرة البرلس

إضافة مساحة 110 أفدنة للمسطح المائي لبحيرة البرلس بتكلفة 45 مليون جنيه

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات.. رجوة الحسين بإطلالة ملائكية..طعام مغري يسبب السرطان.. وطريقة عمل مكرونة وايت صوص

نشرة المرأة والمنواعات
نشرة المرأة والمنواعات
نشرة المرأة والمنواعات

دراسة صادمة: عادة يومية شائعة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق

دراسة صادمة:عادة يومية شائعة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق
دراسة صادمة:عادة يومية شائعة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق
دراسة صادمة:عادة يومية شائعة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق

طريقة عمل لانشون الفراخ بالعدس

لانشون العدس
لانشون العدس
لانشون العدس

الوصفة السحرية لذهن حاد لا يشيخ ..أسرار بسيطة لزيادة التركيز وتقوية الذاكرة

وصفة سحرية لذهن حاد
وصفة سحرية لذهن حاد
وصفة سحرية لذهن حاد

فيديو

سيدة واقعة مخبز أكتوبر

بتهدد وتصور العمال.. القبض على سيدة تدعي أنها بنت مستشار في أكتوبر

حسن يوسف

في عيد ميلاده.. حكاية حسن يوسف من نجومية السينما لحب عمره شمس البارودي

جمال سليمان

جمال سليمان: أرى محمد ثروت في دور بمسلسل مخابراتي

هاجر الشرنوبي

قانون الرؤية.. هاجر الشرنوبي توجه نداءً للمسؤولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الناعمة.. حتمية اكتسابِها

أيمن رياض

أيمن رياض يكتب: المواطن أولاََ.. مواصلات بكرامة

المزيد