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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهمة تأكيد العبور.. سان جيرمان في ضيافة أستون فيلا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

يستضيف ملعب "فيلا بارك" قمة مرتقبة بين أستون فيلا وباريس سان جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

ويدخل الفريق الباريسي المواجهة بأفضلية واضحة بعد فوزه ذهابًا بنتيجة 3-1 على ملعب "حديقة الأمراء"، ما يقربه كثيرًا من التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكان باريس سان جيرمان قد بلغ هذا الدور بعد إقصائه ليفربول، متصدر دور المجموعات، في حين تخطى أستون فيلا عقبة كلوب بروج.

وتحمل مباراة اليوم طابعًا خاصًا للمدرب لويس إنريكي، الذي يستعد لخوض مباراته رقم 101 مع الفريق الباريسي، ليبدأ مشوار مئويته الثانية مع النادي. وأعرب المدرب الإسباني، البالغ من العمر 54 عامًا، عن سعادته قائلاً: "أنا سعيد بالوصول لهذا الرقم المميز، وأتمنى أن أحتفل بمئوية جديدة هنا".

وخلال أول 100 مباراة مع سان جيرمان، حقق إنريكي 71 انتصارًا، و18 تعادلًا، وتعرض لـ11 خسارة فقط، بينما سجل الفريق تحت قيادته 259 هدفًا واستقبل 98.

باريس سان جيرمان سان جيرمان دوري أبطال أوروبا دوري الأبطال أستون فيلا

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