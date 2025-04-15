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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

افتتاح معرض ديارنا زهور الربيع بالمتحف الزراعي تحت شعار مصر بتتكلم حرفي

وزراء الزراعة والتضامن
وزراء الزراعة والتضامن
شيماء مجدي

افتتحت صباح اليوم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فعاليات معرض "ديارنا زهور الربيع"، والذي يقام بالتزامن مع النسخة الـ92 من معرض زهور الربيع الذي تنظمه وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة " الفاو" بمشاركة بعض الدول العربية.

وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والأستاذة مريم الجمال عضو اللجنة التنفيذية  ببنك الإسكندرية، وفريدة القطان رئيس المسؤولية الاجتماعية وخلق قيم مشتركة، وممثلي البعثات الدبلوماسية في مصر.

ويقام معرض  "ديارنا زهور الربيع" تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" بالمتحف الزراعي بالدقي بالشراكة مع بنك الإسكندرية تحت مبادرته الرائدة "إبداع من مصر " لدعم الحرف، ويستمر حتي 12 مايو المقبل، حيث يقام على مساحة 2000 متر مربع، ويضم عدد 60 جناحاً من حرف الأسر المنتجة المتنوعة، كما يضم ولأول مرة عدد 2 جناح خاص بالبعثات الدبلوماسية بجمهورية مصر العربية.

وتحل محافظة أسيوط ضيف شرف المعرض هذا العام، حيث يتم عرض أبرز المنتجات التي تتميز بها المحافظة خلال فعاليات المعرض، كما يقدم الهلال الأحمر المصري الخدمات الإغاثية.

وحرص السادة الوزراء والحضور على تفقد أروقة المعرض، ولقاء العارضين والإطلاع على المعروضات المقدمة داخل المعرض، مشيدين بجودة المنتجات المعروضة والتي تمثل الحرف اليدوية التراثية المصرية.

من جانبه وزير الزراعة وجه الشكر للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لجهوده في تطوير المتحف الزراعي وتحديث المرافق والبنية الأساسية كما أشاد بالتعاون مع وزارة التضامن فى الملفات المشتركة بين الوزارتين  
والتى تستهدف خدمة شريحة كبيرة من المجتمع وتوفير فرص عمل لهم وكذلك التعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظى القاهرة والجيزة.

الزراعة التضامن الاجتماعي التنمية المحلية ديارنا زهور الربيع

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