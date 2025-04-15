الحكومة الأردنية تعقد مؤتمرا صحفيا لكشف ملابسات المخططات التخريبية في البلاد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن المتحدث باسم الحكومة الأردنية يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لكشف ملابسات المخططات التخريبية في البلاد.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن المخابرات العامة الأردنية، أعلنت إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة.

وأضافت المخابرات العامة الأردنية، أنه تم إلقاء القبض على 16 شخصا متورطين بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ 2021، وأن المخططات شملت حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام ومشروع لتصنيع المسيرات.



وكشفت أنه تم إحالة جميع القضايا إلى محكمة أمن الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية، المخططات شملت قضايا تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لأهداف غير مشروعة.