قرار قضائي رسمي في بلاغ اتهام ضد إمام عاشور بـ السب والقذف

يعود اللاعب إمام عاشور إلى ساحات المحاكم مرة أخرى بعد تحديد المحكمة المختصة بالمنصورة جلسة 17 ابريل الجاري كأولى جلسات محاكمته بتهمة سب وقذف جاره في مدينة السنبلاوين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكان أقام المجني عليه دعوى منذ عدة أشهر أعادتها المحكمة للنيابة العامة لإعادة التحقيق وقال المستشار علي فايز محامي المجني عليه أنه تقدم ببلاغا إلى مباحث الانترنت ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر يتهمه فيه بالسب والقذف.

علي فايز المحامي

وأضاف فايز أن مباحث تكنولوجيا المعلومات "الانترنت" قامت بفحص البلاغ وقدمت تحرياتها إلى النيابة العامة بالمنصورة والتي قررت إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية برقم 31 لسنة 2025 جنح اقتصادية جنوب المنصورة وحددت لها جلسة بعد غد الخميس 17 إبريل الجاري.

وكانت قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية بالتصالح في واقعة اتهام اللاعب إمام عاشور، نجم الأهلي، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدي على فرد أمن في مول شهير بمدينة الشيخ زايد.

ووجه القاضي عدة نصائح لإمام عاشور خلال نظر جلسة معارضته الاستئنافية: "خلي بالك من مستقبلك وبلاش تهور، أنت شاب لسه صغير"، ليرد الأخير بابتسامة: "حاضر يا فندم".