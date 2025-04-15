صدمة الأهلي.. هل يتم منع زيزو من المشاركة في كأس العالم للأندية؟

هل يتم منع زيزو من المشاركة في كأس العالم للأندية؟.. أثار هذا التساؤل حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بالتزامن مع توقيع نجم الزمالك للغريم التقليدي الأهلي.

جدير بالذكر أن عقد زيزو ينتهي مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للنادي الأهلي، لينضم لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

انتقال زيزو إلى الأهلي

أنهى مسئولو النادى الأهلى كل تفاصيل عقد أحمد مصطفى زيزو، جناح الزمالك، لينضم اللاعب لمدة 4 سنوات قادمة بدءاً من الموسم الجديد، فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك عقب نهاية الموسم الحالي.

وضع الأهلى زيزو فى الفئة الأولى بحيث يحصل على 25 مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى عقد إعلانى مقابل 60 مليون جنيه، بخلاف 80 مليون جنيه أخرى سيحصل عليها دفعة واحدة من خارج النادى عند الإعلان الرسمى عن الصفقة.

وأثار انتقال زيزو إلى الأهلي صدمة كبيرة لعشاق القلعة البيضاء وفرحة عارمة بين جماهير الفريق الأحمر.

هل يشارك زيزو في مونديال الأندية؟

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن حقيقة حرمان أحمد مصطفى «زيزو»، من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية حال انتقاله للنادي الأهلي.

وقال سيف زاهر، في تصريحات ببرنامج «ملعب أون تايم»، المذاع عبر فضائية «أون سبورت»: «ناس كتير كانت بتقول، إن زيزو، لن يشارك مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية لأنه مرتبط بعقد مع الزمالك لنهاية الموسم الجاري».

وأضاف: «اتحاد الكرة أعلن فتح القيد يوم 2 يونيو، وهذا يعني أن آخر مباراة رسمية ستكون أول يونيو، سواء في الدوري أو الكأس».

وتابع: «بطولة كأس الرابطة ليست بطولة رسمية، والمباراة النهائية من الممكن أن تقام في أي وقت»، مضيفًا: «زيزو، يحق له المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية حال انتقاله للفريق الأحمر».

كأس العالم للأندية 2025

تستعد كرة القدم العالمية لاستقبال حدث مثير في عام 2025، حيث ستقام كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية بين 14 يونيو و13 يوليو، في صيغة جديدة ستشهد مشاركة 32 ناديًا، على رأسها الأهلي المصري.

وقع النادي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، حيث تضم مجموعته إنتر ميامي الأمريكي، الذي يلعب له النجم ميسي، بالإضافة إلى بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو، قبل أن يواجه فريق بالميراس يوم 19 من نفس الشهر، ويختتم دور المجموعات بمباراة بورتو يوم 24.

وأعلن الفيفا عن قيمة الجوائز المالية التي ستُقدم في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تصل إلى مليار دولار، وهو رقم قياسي بمثابة حافز كبير لجميع الأندية المشاركة.