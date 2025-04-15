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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطهير الترع ومقترح بتطوير شبرامنت

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة والمهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري والنائب حازم عويان عضو مجلس النواب 
حالة الري وتطهيرات الترعة، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار  محافظ الجيزة.

تم معاينة المجري المائي لترعة شبرامنت للتأكد من سلامة الجسور بشكل مستمر ومناسيب المياة بالترعة ومعاينة مقترح تطوير الترعة والمناطق الواقعة عليها.

كما تم تفقد كوبري الري بطريق سقارة السياحي قبل بدء أعمال إحلال وتجديد الكوبري في أطار أعمال تطوير الطريق السياحي بسقارة.

ووجه نائب محافظ الجيزة، باستمرار عمليات تطهير الترع لتمكينها بالقيام بوظيفتها الأساسية لامرار التصرفات المائية.

كما تم بحث أمكانية تغطية جانبي ترعة شبرامنت بمنطقة كوبري أبو صير لأقامة موقف سرفيس وسوق حضاري لخدمة مواطني مركز البدرشين.

رافق نائب المحافظ، المهندس أيمن نضر رئيس قطاع الري وزينهم ادريس رئيس مركز أبو النمرس و محمود شنب رئيس مركز البدرشين والمهندس  أشرف درويش  نائب رئيس القطاع لشؤون المياة والمهندس عبد الحميد البركاوي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي القاهرة والجيزة والمهندس محسن عبد الرشيد مدير عام ري الجيزة.

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