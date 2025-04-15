وكيل أوقاف الغربية: يجب بذل المزيد من الجهود الدعوية لتصحيح المفاهيم المغلوطة

عقد الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، اجتماعًا مع أئمة المساجد الكبرى وأئمة قادة فكر بالغربية اليوم الثلاثاء بمركز الثقافة الإسلامي بالمسجد الأحمدي بطنطا.

جهود أوقاف الغربية

وخلال اللقاء وجه الدكتور نوح العيسوي الشكر لجميع الأئمة على الجهد المبذول خلال شهر رمضان، مؤكدًا على جميع الأئمة ضرورة تكثيف العمل الدعوي والاهتمام بالمساجد مبنى ومعنى وضرورة المتابعة اليومية لجميع أعمال النظافة وتهيئة المساجد على الوجه الأكمل لاستقبال ضيوف الرحمن .

أنشطة دعوية



وشدد وكيل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة الدعوية بالمساجد من خلال الدروس والندوات لتصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الوعي المجتمعي في الحفاظ على المال العام وتحصين المواطنين من خطورة الاستخدام السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي.