منها 101 لمنخفضي الدخل.. الإسكان الاجتماعي: طرح 115 ألف وحدة سكنية

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي، إن وزارة الاسكان أعلنت عن أكبر طرح فى تاريخ الوزارة يقدر بـ400 ألف وحدة سكنية، منها وحدات ستطرح عن طريق بنك التعمير والاسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، وتخص متوسطي وفوق متوسطي الدخل.

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وأضافت خلال حوارها ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الوحدات التابعة لبنك التعمير تقدر بحوالي 265 ألف وحدة، فى خمس طروحات، من أجل أن لا يكون الطرح به أعداد أكثر من اللازم، ومعرفة حجم الطلب فى السوق.

وتابعت أنه تم الاعلان عن طرح حوالي 115 ألف وحدة سكنية، منها 15 ألف لمتوسطي الدخل، و101 لمنخفضي الدخل.