«الغندور» يكشف حقيقة إعارة نجم الزمالك سيف الدين الجزيري

كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور، حقيقة إعارة لاعب نادي الزمالك سيف الدين الجزيري.

وقال "الغندور" في تصريحات تلفزيونية: “إدارة الزمالك لم توثق عقد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، وتكون الخطوة مع بداية الموسم الجديد”.

وتابع: “الجزيري عقده سارٍ مع نادى الزمالك ولا توجد مشكلة فيه خاصة أنه قام بالتوقيع عليه، واللاعب مستمر مع الفريق ولم يبلغه أحد برغبة النادي في إعارته”.

مباراة الزمالك المقبلة

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء أمس الثلاثاء، على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين في بداية المران، تحدث خلالها عن أهمية مباراة سموحة المرتقبة، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في اللقاء.

وشدد بيسيرو على ضرورة التمسك بأمل التأهل لدور الثمانية وأكد على ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز في اللقاء.