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موعد مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

إنتر ميلان وباريرن ميونخ
إنتر ميلان وباريرن ميونخ
محمد السعيد

يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويكفي إنتر ميلان بقيادة مدربه سيموني إنزاجي، التعادل في مباراة اليوم لانتزاع بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.

وكان إنتر ميلان خطف فوزًا قاتلًا من بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، في لقاء الذهاب على ملعب “أليانز أرينا”، الثلاثاء الماضي.

ويلتقي المتأهل من إنتر ميلان وبايرن ميونخ مع برشلونة الإسباني في الدور نصف النهائي.

موعد مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “جيوزيبي مياتزا”.
وتذاع المباراة المرتقبة عبر القنوات الآتية:

beIN Sports HD 2

Sport 1 Hungary

TRT 1 HD

TV 6 Sweden

Ring.bg

TV2 Sport 1 Norge

Digi Sport 2 HD Romania

TVP 1 HD

TVP Sport HD

Cosmote Sport 3 HD

Arena Sport 2 HD Croatia

M+ Liga de Campeones 2

SuperSport Maximo 3

DAZN Eleven 1 Portugal

DAZN 1 Bar Deutsch HD

Virgin Media Two

TV3 MAX HD denmark

Arena Premium 2 Serbia HD

TNT Sports 2

Canal + Foot
 

في المقابل، يحتاج بايرن ميونخ بقيادة مديره الفني فينسنت كومباني، إلى الفوز بفارق هدفين خارج الديار لمواصلة مشواره في البطولة، بينما يخوض الفريقين ركلات ترجيح حال انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتفوق العملاق البافاري بفارق هدف.

وقال كومباني خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة إنتر ميلان: "أهم العوامل في المباراة؟ “كل شيء يلعب دورًا: جودة المنافسين ومؤهلاتنا الأمر لا يتعلق بالدقائق الأولى فقط، قد تستمر المباراة لمدة 90 أو 120 دقيقة، إنهما فريقان يتمتعان بالكثير من الخبرة في أوروبا، كل لاعب يعرف ما هو مطلوب”.

وأشار: "علينا أن نفوز بمباراة واحدة، هذه هي مهمتنا الطبيعية، عليك أن تقوم بعملك في الدفاع والهجوم، يتعلق الأمر بتحقيق التوازن بين الشجاعة والسيطرة، نحن نفهم المطلوب في هذه المباراة."
 

إنتر ميلان بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا موعد مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ

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