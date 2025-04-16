محافظ أسيوط يشدد على إزالة مخالفات البناء دون تهاون

شدد محافظ أسيوط هشام أبو النصر على إزالة مخالفات البناء فوراً بكل الحزم والحسم ودون تهاون أو تقاعس بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وإدارات المتابعة الميدانية وغيرها من لجان الرصد الميداني، للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي المخالف بكافة المراكز والقرى.



وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لأعمال الإزالة التي تتم للمباني المخالفة بكافة مراكز ومدن المحافظة، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي تعديات أو مخالفات لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن .. مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية والعمل بروح الفريق لخدمة المواطن للارتقاء بالخدمات وتحقيق تنمية مستدامة على أرض المحافظة وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تولي اهتماماً خاصاً بالمواطن في كافة ربوع الجمهورية.



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء المراكز والأحياء لمناقشة العديد من الملفات والقضايا الحيوية المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ووجه المحافظ ـ خلال الاجتماع ـ رؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية اليومية لضمان تقديم خدمة نظافة فعالة و تكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والقرى والنجوع للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري، مطالبا الجميع ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل للتيسير على المواطنين وإيجاد حلول لمشاكلهم وتلبية طلباتهم والوصول إلى إرضائهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم.



وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تطوير كورنيش النيل والترعة الإبراهيمية بالمراكز والأحياء، وفقاً للإمكانات المتاحة لتصبح متنفساً حضارياً يليق بأهالي المحافظة ويوفر خدمات ترفيهية، موجهاً بسرعة وضع تصور وخطة للانتهاء من أعمال الصيانة والتجميل والإضاءة والتشجير بتلك الأماكن.



كما لفت إلى ضرورة حصر كافة المنشآت والمباني الواقعة على ضفاف نهر النيل والتأكد من مدى قانونيتها وتعظيم الاستفادة منها ، وأهمية تنمية الموارد والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لدينا.

ووجه المحافظ برفع كفاءة وصيانة المعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بكل مركز وحي أولاً بأول لتكون جاهزة في أي وقت واستغلالها بالشكل الأمثل وتقوية الإمكانيات الفنية للمراكز واستخدامها في تقديم خدمات أفضل للمواطنين .. لافتاً إلى ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين بصفة دورية ورفع كافة المخلفات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



في سياق آخر، واصل محافظ أسيوط هشام أبوالنصر متابعته لأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بحاضنة الأعمال التكنولوجية بمنطقة عرب المدابغ بأسيوط ، لاستغلالها والاستفادة منها لتشغيل أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة في إطار خطة المحافظة لتعزيز التنمية المحلية وخلق فرص عمل حقيقية للشباب تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، التي تعمل الدولة على تنفيذها.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ ، حيث تفقد أقسام الحاضنة ووحدات المبنى الإداري لعمل حاضنات لأصحاب المشروعات الصغيرة والأعمال الجارية لتطويرها ورفع كفاءتها واستغلالها بالشكل الأمثل ليستفيد منها أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية ، كما تفقد الأعمال الجارية لإنشاء الجراج المركزي للإنقاذ السريع والأحياء والمبنى الملحق به والذي تم إنشاؤه للحفاظ على كافة المعدات والسيارات وعمل الصيانة الدورية لضمان استمرارها في العمل لأطول فترة ممكنة والحفاظ علي المال العام للدولة.



وأكد محافظ أسيوط أن تحسين الخدمات بكافة القطاعات من أهم الأولويات خلال المرحلة الحالية، لافتاً إلى دعمه المستمر للشباب لريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، نظراً لدورها في خلق فرص عمل جديدة ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المحلي .

