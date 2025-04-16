غياب عارفة عبد الرسول عن أول يوم تصوير بمسلسل "يوميات عيلة كواك"

قررت الفنانة عارفة عبد الرسول الغياب عن أول يوم تصوير من مسلسل “يوميات عيلة كواك” وذلك بسبب حالتها النفسية السيئة بعد رحيل زوجها.

وجاء هذا القرار بغياب عارفة عبد الرسول عن انطلاق أول يوم تصوير ليدفع فريق العمل لتغيير خطة العمل داخل المسلسل.

رحيل زوج عارفة عبد الرسول

ورحل المخرج مصطفى درويش، زوج الفنانة عارفة عبد الرسول، عن عالمنا الجمعة 11 أبريل.

وأعلنت عارفة عبد الرسول، خبر الوفاة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتبت: «ورحل رفيق العمر... مصطفى درويش».

نعى المنتج محمد فوزي، المخرج الراحل مصطفى درويش، قائلا: «ألف رحمة ونور، الصديق الحبيب الفنان مصطفى درويش، الإنسان طيب القلب، أكرمتنا في الدنيا أكرمك الله بلقاء المحبين، نسأل الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين».

عارفة عبد الرسول فى مسلسل عقبال عندكم

تألقت الفنانة عارفة عبد الرسول في مشاركتها مسلسل عقبال عندكوا و الذي يعرض حالياً في ماراثون دراما رمضان 2025.

وقالت عارفة عبد الرسول في تصريحات خاصة لصدي البلد" بجسد شخصيات الام مختلفة ام شعبية ، و ام مودرن شخصيات الام متنوعة و هذا ما جذبني الي الشخصية.

وأضافت عارفه عبد الرسول " سعيدة بالعمل في مسلسل عقبال عندكوا مسلسل كوميدي لايت و جميل ، و سعيدة بالعمل مع النجمة إيمي سمير غانم ، النجم حسن الرداد و الكواليس كانت جميلة و مليئة بالبهجة و الجو الاسري و التعاون، سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، سليمان عيد ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.