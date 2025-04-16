اجتماع لمعرفة الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بـ بني سويف

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف اجتماعاً، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025/2024، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف مدير الإدارة الإستراتجية "التخطيط ومتابعة الخطة" بديوان عام المحافظة ورؤساء المدن والقطاعات والتنفيذيين المعنيين.

وناقش السكرتير العام خلال الاجتماع، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة الاستثمارية في الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 15 أبريل 2025، وإجمالي الاعتمادات المنصرف منها والمتبقى وما يتم الصرف منه على تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

وأكد السكرتير العام على توجيهات المحافظ، بسرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة ،ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء تلك المشروعات،مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة.