الاتحاد الجزائري يقرر إيقاف محمد غربال لنهاية الموسم

كشف الناقد الرياضة ريهام حمدي عن وقف الاتحاد الجزائري لـ مصطفي غربال بسبب الاخطاء التحكيمية .

وكتبت حمدي من خلال حسابها الشخصي فيس بوك :" نقلا عن صحيفة الخبر الجزائرية "

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يقرر إيقاف الحكم " مصطفى غربال " عن إدارة المباريات حتى نهاية الموسم، وذلك على خلفية الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي ارتكبها خلال مواجهة مولودية الجزائر وأولمبيك أقبو .. ".

وفي سياق اخر قبلت محكمة التحكيم الرياضي استئناف الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونادي اتحاد العاصمة ضد قرار الاتحاد الأفريقي بشأن قميص نهضة بركان المغربي.



وقالت المحكمة إنها ترى أنه لا يجوز للكاف اعتماد قميص نهضة بركان لاحتوائه على رموز سياسية.

ولكن كانت الصدمة عندما أكدت المحكمة نتائج الموسم الماضي في كأس الاتحاد الإفريقي وعدم تأثير النتيجة باعتبار الفريق منسحبا واعتماد تأهل نهضة البركان لنهائي الكونفدرالية.