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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار MG 5 موديل 2025 بالسعودية

MG 5 موديل 2025
MG 5 موديل 2025
إبراهيم القادري

كشفت شركة إم جي عن طرازها الجديد عن طرازها الجديد MG 5 موديل 2025 فى السعودية، وتنتمي 5 لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

 MG 5 موديل 2025

- مواصفات MG 5 موديل 2025 الخارجية

زودت سيارة MG 5 موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية معاد تصميمها بالكامل، وبها شبك حديث، وبها إضاءة LED جذابة، وبها خطوط انسيابية تساعد في تحسين الديناميكا الهوائية وتعزيز الأداء، وبها خط سقف جريء، وحواف حادة، وبها مصابيح أمامية نهارية  LED، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضبابية، وبها عجلات مصنوعة من الألمنيوم مقاس 16 بوصة، وبها مشتت هواء ذات طابع رياضي، وبها سقف بانوراما كهربائي .

 MG 5 موديل 2025

بالاضافة إلي ان سيارة MG 5 موديل 2025 بها ايضا، أسطح مغلفة بالجلد المخيط، وبها مقاعد مكسوة بالجلد الفاخر، وبها مقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا بستة اتجاهات، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة، وبها  Apple CarPlay ، وبها Android Auto، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة للمعلومات الأساسية للقيادة، وبها نظام كاميرا بزاوية 360 درجة .

- محرك MG 5 موديل 2025

 MG 5 موديل 2025

تستمد سيارة MG 5 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران 142 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتحتاج إلي 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أسعار MG 5 موديل 2025

 MG 5 موديل 2025

تباع سيارة MG 5 موديل 2025 فى سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 55 ألف ريال سعودي .

- تاريخ شركة إم جي لصناعة السيارات

شركة إم جي هي شركة سيارات رياضية بريطانية تأسست عام 1924، ويقع مقرها في المملكة المتحدة، وانتقلت ملكية العلامة التجارية منذ عام 2007 إلى شركة صناعة السيارات الصينية.

 MG 5 موديل 2025

واسم إم جي هو تكريم لموريس جراج وهو تاجر السيارات موريس أكسفورد الذي بدأ في إنتاج نسخ معدلة من تصميم سيسيل كيمبر، وكان قد انضم للشركة في عام 1921 مديرا للمبيعات، وتمت ترقيته إلى الرئيس التنفيذي في 1921. بقي كيمبر الرئيس التنفيذي حتى عام 1941 .

شركة إم جي MG 5 مواصفات MG 5 موديل 2025 MG 5 موديل 2025 محرك MG 5 موديل 2025 أسعار MG 5 موديل 2025

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