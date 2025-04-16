قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من غير جدل عقلي.. خالد الجندي يكشف أسهل رد على الملحدين
الزمالك يخطر زيزو بموعد التحقيق .. ويخاطب اتحاد الكرة بشأنه رسمياً
أحمد موسى: بدء المرحلة الأولى لتدريب السائقين على مسار الأتوبيس التردّدي |فيديو
حكم أداء الحج والعُمرة عن الغير بمقابل مادي .. عمرو الورداني يجيب | فيديو
الإسماعيلى يهزم الاتحاد السكندري بهدفين ويتأهل لربع النهائي
الديب أبوعلي: القاهرة لن تتراجع حتى تعيد الهدوء لـ غزة
أحمد موسي: مصر تخدم العالم منذ 155 عامًا عبر قناة السويس |فيديو
رئيس هيئة قناة السويس: أزمة البحر الأحمر أثرت علينا خلال سنة 2024
أسامة ربيع: شراكات مع السعودية والأردن في تطهير الموانئ وصناعة السفن
تفاصيل الحالة الصحية لـ شيريهان وحقيقة مرضها
أحمد موسى : البحر الأحمر آمن تماما ولا يوجد بدائل لقناة السويس
النيران تلتهم 70 طن ثوم في «جُرن» ببني سويف | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسي: مصر تخدم العالم منذ 155 عامًا عبر قناة السويس |فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد حليم قنديل

قال الإعلامي أحمد موسي، إن ميليشيات الحوثي تبث الرعب للعالم في حركة الملاحة العالمية، موضحًا: "الملاحة عندنا اتأثرت أكتر من إسرائيل، لأنهم كانوا بيهدّدوا السفن اللي رايحة جاية".

وأضاف “موسي” خلال تقديم برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية، أنه حان الوقت لعودة شركات التجارة العالمية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن حركة قناة السويس بدأت في العودة مجددا كما كانت في السابق. 

وتابع أحمد موسي، أن مصر تخدم العالم منذ 155 عامًا عبر هذا الممر الحيوي، مضيفًا: "النهاردة يوم التفوق، لأننا نمتلك ممرًا عالميًا لا يمكن الاستغناء عنه".

وأشار “موسى” إلى حادثة جنوح السفينة إيفر جيفن قبل أربع سنوات، موضحًا أن العالم بأسره توقف لمدة 6 أيام فقط، رغم التقديرات التي توقعت توقف الملاحة لعدة شهور.

وقال: "قالوا هتقعد 3 شهور، لكن إحنا خلصناها في 6 أيام بس، وده إنجاز مصري خالص".

أحمد موسي ميلشيات الحوثي الملاحة العالمية على مسؤوليتي صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

الجو هيقلب من بكره.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة للمواطنين

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة بشأن الإجازات المقبلة

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا ؟

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا؟

سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك اليوم 16 أبريل 2025

سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك اليوم 16 أبريل 2025

غلق محلات بلبن في الجيزة

تشميع بقرار رسمي.. سبب غلق 12 فرع لمحلات بلبن في الجيزة

زيزو

حقيقة الصور المتداولة لـ زيزو في النادي الأهلي

شعار الزمالك

بعد رحلة الإحتراف.. نجم مصري على أعتاب العودة إلي الزمالك

ترشيحاتنا

مبادرة تشجير دشنا

تعليمية دشنا بقنا تحث الطلاب على المشاركة بمبادرة شجرة باسمك

محافظ الغربية

محافظ الغربية: خدمة المواطن واجب ومسئولية.. والتواصل المباشر الطريق الأسرع للحل |صور

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية

رئيس مياه الغربية يعقد اجتماعا مسائيا لمناقشة موقف استلامات حياه كريمة

بالصور

تفاصيل الحالة الصحية لـ شيريهان وحقيقة مرضها

شريهان
شريهان
شريهان

سواد الشفايف مشكلة مزعجة ومحرجة.. ما أسبابها؟

سواد الشفايف مشكلة مزعجة ومحرجة .. ما أسبابها
سواد الشفايف مشكلة مزعجة ومحرجة .. ما أسبابها
سواد الشفايف مشكلة مزعجة ومحرجة .. ما أسبابها

بسبب مبيعات مشبوهة.. كندا تجمد عمل تسلا وتستبعدها

تسلا
تسلا
تسلا

أطعمة تسبب الإمساك لدى مرضى القولون العصبي

اطعمة تسبب الإمساك لدى مرضى القولون العصبي
اطعمة تسبب الإمساك لدى مرضى القولون العصبي
اطعمة تسبب الإمساك لدى مرضى القولون العصبي

فيديو

عمرو سلامة ومسلسل برستيج

عمرو سلامة يرد على تشبيه بريستيج: الاتهامات دي بقت عادة

المتهم

طلع بالعربية على الرصيف.. القبض على صاحب فيديو 6 أكتوبر| فيديو

حلا شيحة بالحجاب

اختيار الله خير لي.. حلا شيحة رجعت تاني للحجاب بشكل مفاجئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد