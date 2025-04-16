أحمد موسي: مصر تخدم العالم منذ 155 عامًا عبر قناة السويس |فيديو

قال الإعلامي أحمد موسي، إن ميليشيات الحوثي تبث الرعب للعالم في حركة الملاحة العالمية، موضحًا: "الملاحة عندنا اتأثرت أكتر من إسرائيل، لأنهم كانوا بيهدّدوا السفن اللي رايحة جاية".

وأضاف “موسي” خلال تقديم برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية، أنه حان الوقت لعودة شركات التجارة العالمية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن حركة قناة السويس بدأت في العودة مجددا كما كانت في السابق.

وتابع أحمد موسي، أن مصر تخدم العالم منذ 155 عامًا عبر هذا الممر الحيوي، مضيفًا: "النهاردة يوم التفوق، لأننا نمتلك ممرًا عالميًا لا يمكن الاستغناء عنه".

وأشار “موسى” إلى حادثة جنوح السفينة إيفر جيفن قبل أربع سنوات، موضحًا أن العالم بأسره توقف لمدة 6 أيام فقط، رغم التقديرات التي توقعت توقف الملاحة لعدة شهور.

وقال: "قالوا هتقعد 3 شهور، لكن إحنا خلصناها في 6 أيام بس، وده إنجاز مصري خالص".