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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أنوشكا عن دور "إجلال" الشريرة في "وتقابل حبيب": أنا في الحقيقة مش كده

انوشكا
انوشكا

 علقت الفنانة أنوشكا على تجسيدها لشخصية "إجلال"، الحماة الشريرة في مسلسل "وتقابل حبيب"، مؤكدة أن طبيعتها في الحياة الواقعية مختلفة تمامًا عن هذه الشخصية.


وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، أشادت أنوشكا بالفنانة الشابة بتول الحداد، التي تشاركها العمل في المسلسل، واصفة إياها بأنها "مجتهدة بدرجة كبيرة" و "مبتغلطش" وتحترم زميلاتها. وأعربت عن سعادتها بهذه الزمالة، مؤكدة أنها "جميلة وحافظة وواخدة الأمور بجدية".


وأضافت أنوشكا: "أفخر بزمالتها لأنها محترمة نفسها واللي حواليها في اللوكيشن وده حقها عليا وعلى أي زميل".


وعن شخصية "إجلال"، أوضحت أنوشكا أنها لم ترَ الدور بمنظور الشر المطلق، بل فهمت دوافعها من خلال نشأتها في "مناخ صارم للغاية مكنش فيه مجال للحب". وأشارت إلى أن هذا المناخ القاسي هو ما جعل "إجلال" شخصية قوية وصارمة، تدوس على أي شيء من أجل "الدفاع عن إمبراطورية اقتصادية" وأن "أهم حاجة بالنسبة لها مصلحة ولادها".


وفي سياق آخر، لفتت أنوشكا إلى أنها ستقدم أغنية جديدة قريبًا في حفل بالأوبرا.
 

انوشكا تقابل حبيب الفن

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