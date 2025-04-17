المدارس تحذر الطلاب: ممنوع الغياب أثناء امتحانات شهر أبريل حرصا على "أعمال السنة"

حذرت المدارس جميع الطلاب من الغياب أثناء فترة امتحانات شهر أبريل 2025.

قالت الصفحات الرسمية للمدارس عبر فيس بوك : ممنوع الغياب أثناء امتحانات شهر ابريل 2025 ، حيث أن درجات الامتحان جزء من درجات أعمال السنة

ويستعد طلاب المدارس لخوض امتحانات شهر إبريل 2025 المقرر عقدها لصفوف النقل والتي تعد ثاني امتحانات شهرية خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025

معلومات رسمية عن امتحانات شهر إبريل 2025

تعقد امتحانات شهر إبريل 2025 لطلاب المدارس خلال الفترة من الثلاثاء 22 ابريل حتى الأربعاء 30 ابريل 2025

يحق كل مديرية من مديريات التربية والتعليم ، أن تضع جدول امتحانات شهر إبريل 2025 لطلاب المدارس في أي وقت خلال هذه الأيام الثمانية

وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية بمراعاة اعياد المسيحيين اثناء وضع جدول امتحانات شهر إبريل 2025

من المقرر أن تشمل امتحانات شهر إبريل 2025 ما تم تدريسه من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر في الترم الثاني 2025

تعقد امتحانات شهر إبريل 2025 عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولى

لن يتم تعطيل الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر إبريل 2025

3 اختبارات في كل فصل دراسي

وكانت قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم تقييم طلاب صفوف النقل في المدارس بعقد 3 اختبارات في كل فصل دراسي كما يلي: