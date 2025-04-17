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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المدارس تحذر الطلاب: ممنوع الغياب أثناء امتحانات شهر أبريل حرصا على "أعمال السنة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

حذرت المدارس جميع الطلاب من الغياب أثناء فترة امتحانات شهر أبريل 2025.

قالت الصفحات الرسمية للمدارس عبر فيس بوك : ممنوع الغياب أثناء امتحانات شهر ابريل 2025 ، حيث أن درجات الامتحان جزء من درجات أعمال السنة

ويستعد طلاب المدارس لخوض امتحانات شهر إبريل 2025 المقرر عقدها لصفوف النقل والتي تعد ثاني امتحانات شهرية خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025 

معلومات رسمية عن امتحانات شهر إبريل 2025 

  • تعقد امتحانات شهر إبريل 2025 لطلاب المدارس خلال الفترة من الثلاثاء 22 ابريل حتى الأربعاء 30 ابريل 2025
  • يحق كل مديرية من مديريات التربية والتعليم ، أن تضع جدول امتحانات شهر إبريل 2025 لطلاب المدارس في أي وقت خلال هذه الأيام الثمانية
  • وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية بمراعاة اعياد المسيحيين اثناء وضع جدول امتحانات شهر إبريل 2025
  • من المقرر أن تشمل امتحانات شهر إبريل 2025 ما تم تدريسه من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر في الترم الثاني 2025
  • تعقد امتحانات شهر إبريل 2025 عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولى
  • لن يتم تعطيل الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر إبريل 2025

3 اختبارات في كل فصل دراسي

وكانت قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم تقييم طلاب صفوف النقل في المدارس بعقد 3 اختبارات في كل فصل دراسي كما يلي:

  •   الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي وتكون على مستوى المدرسة.
  • الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من الفصل الدراسي وتتكون على مستوى المدرسة.
     
  • الاختبار الثالث يكون اختبار نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في منهج الفصل الدراسي بأكمله.

    وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطالب في صفوف النقل يكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.
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