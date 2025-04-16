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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الزراعة: مصر تصدرت صادرات الحاصلات الزراعية بـ2.7 مليون طن خلال 2025

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن مصر نجحت في تصدير أكثر من 2.7 مليون طن من الحاصلات الزراعية خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2025، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس حجم التقدم الذي تحقق بفضل دعم الدولة واهتمامها المتزايد بالقطاع الزراعي.

وأوضح الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن الطفرة التي شهدها قطاع الزراعة ترجع إلى الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أولت أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات الكهرباء، وشبكات الطرق، والموانئ، والمطارات، ما أسهم في تمهيد الطريق أمام نمو القطاع الزراعي وتعزيز قدراته التصديرية.

وأشار فاروق إلى أن مصر حافظت على مكانتها المتقدمة في تصدير العديد من المحاصيل، من بينها الموالح والطماطم والبصل والبطاطا والبطاطس والفراولة.

وأضاف أن التغيرات المناخية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في بعض الدول الكبرى مثل البرازيل وإسبانيا ساهمت في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، خاصة البرتقال، ما مكّن مصر من تصدر قائمة الدول المصدرة له عالميًا.

ولفت الوزير إلى أن مصر حققت صادرات زراعية بلغت 8.6 ملايين طن من الخضروات الطازجة ومنتجات التصنيع الزراعي، مقارنة بـ4 ملايين طن فقط في عام 2014، ما يعكس تضاعف حجم الصادرات خلال عشر سنوات بفضل السياسات الزراعية الناجحة.

الزراعة الحاصلات الزراعية القطاع الزراعي

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