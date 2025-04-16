لوسي: قصة مسلسل فهد البطل متواجدة في الواقع.. فيديو

عبرت الفنانة الكبيرة لوسي، عن سعادتها بردود الأفعال حول شخصية "فايزة الشبح"، التي جسدتها ضمن أحداث مسلسل "فهد البطل"، بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2025.

وأوضحت لوسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن شخصية "فايزة الشبح"، تحرص دائمًا على تحقيق العدل، ونصرة المظلوم، قائلة: "الحاجة فايزة الشبح بتدافع عن الحق، ومبتحبش الظلم، وتتصدى للمخدرات والدم".

وأكدت لوسي، على أن القصة التي ناقشها مسسل "فهد البطل"، متواجدة في الواقع، قائلة: "الطمع والجشع والثأر، أنا ضدده، والحقد والغيرة، غيرة الأخت من أختها والتسبب لها في مشاكل وأضرار كبيرة".

وتطرقت لوسي، خلال المداخلة، إلى شخصية "فهد"، ذلك الطفل وشقيقته الطفلة اللذان فقدا أبويهما، ثم يكبر ويبحث عن حقه، قائلة: "أنا ضد الدم، ولكن أحيانًا الدراما تحتوي على الثواب والعقاب، ودي الحياة، احنا مش طول اليوم بنضحك أو نبكي".

وأضافت لوسي قائلة: "مثلاً ابن الحاجة فايزة الشبح كان بيشرب مخدرات، وبيصرف الفلوس في غير مكانها، وربنا عوضها بالحفيد، فهد ظل طول الوقت يبحث عن أمه وأخوه، على الرغم من اعتقاده أن والدته وشقيقه توفيا، عند سقوطه في الترعة، وأخته راوية كانت عاملة مشاكل حيث تزوجت دون علمه".

وتابعت لوسي حديثها قائلة: "الناس زعلانة إن ريكو ماتجوزش راوية، ولكن ربنا خفف من عليه العبئ قليلاً، وربنا أخد راوية اداله الأخ عشان يقف بجانبه ويدافع عنه وعن الحق، مش دوري أنا بس اللي كويس لازم العمل ككل بيتناول هدف موضوعي الدور يكون فيه مؤثر".