خدمة جديدة للتحويل الدولي للأموال.. تعرف على الدول المتاحة

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن الخدمة الجديدة التي أعلنتها شركة ڤودافون مصر عن إطلاق خدمة "التحويل الدولي عبر فودافون كاش"، في خطوة استراتيجية لتعزيز الخدمات المالية الرقمية داخل السوق المصرية، وتسهيل استلام الحوالات من الخارج بشكل آمن وسريع.

استقبال الحوالات الدولية مباشرة على المحفظة الالكترونيه



وتهدف الخدمة الجديدة إلى تمكين عملاء "فودافون كاش" من استقبال الأموال من الخارج مباشرة على محافظهم الإلكترونية، دون الحاجة للذهاب إلى أي فرع أو ملء استمارات تقليدية، وذلك عبر استخدام رقم الهاتف المحمول فقط.

الدول المتاحة للتحويل الدولي

في مرحلتها الأولى، تشمل الخدمة استقبال الحوالات من 4 دول عربية هي:

الإمارات العربية المتحدة

الكويت

قطر

الأردن

كما أعلنت ڤودافون عن خطط مستقبلية لضم المملكة العربية السعودية إلى قائمة الدول الداعمة، ضمن خطة توسعية لزيادة انتشار الخدمة وتسهيل التحويلات المالية عبر الحدود.

خطوات استقبال الأموال عبر "فودافون كاش الدولي"



يمكن للعملاء المصريين استقبال الحوالات من ذويهم في الخارج من خلال الخطوات التالية:

تفعيل المحفظة الإلكترونية الخاصة بـ"فودافون كاش" داخل مصر.

المرسل يتوجه إلى أحد وكلاء شركات الصرافة المعتمدة في دولته (مثل: الأنصاري - الإمارات، الملا - الكويت، الفردان - قطر، العلاونة - الأردن).

يتم تحويل المبلغ إلى رقم محفظة فودافون كاش للمستلم.

استلام المبلغ بالجنيه المصري مباشرة على المحفظة.

أكواد هامة لتسهيل الاستخدام لفودافون كاش الدولي



وفرت ڤودافون مجموعة من الأكواد المختصرة لتيسير عمليات الاستخدام، منها:

كود تحويل الأموال لشخص آخر: *9*7*رقم الهاتف*المبلغ#

الاستعلام عن الرصيد: *9*13#

تغيير الرقم السري: *9*12#

متابعة آخر عملية تحويل: *9*500#

حدود التحويل فودافون كاش الدولي



تخضع خدمة "فودافون كاش الدولي" لضوابط البنك المركزي المصري، والتي تحدد قيمة الحد الأقصى للتحويلات اليومية والشهرية، وفقا لنوع الحساب والمحفظة.

هل تعمل محفظة فودافون كاش خارج مصر؟



محفظة "فودافون كاش" لا تتيح إرسال الأموال من داخل مصر إلى الخارج، لكنها تدعم استقبال الحوالات من الخارج فقط، عبر أرقام الهواتف المرتبطة بالمحفظة.

مميزات خدمة التحويل الدولي من فودافون



سهولة الاستخدام: لا يتطلب الأمر سوى رقم هاتف مرتبط بالمحفظة.

السرعة: استلام فوري للأموال.

الأمان: بفضل معايير الأمان المشددة لحماية البيانات المالية.

التوسع: الخدمة في طريقها للتوسع لتشمل دولا إضافية قريبا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية ڤودافون مصر لدعم التحول الرقمي، وتلبية احتياجات المصريين في الداخل والخارج، عبر حلول مالية مرنة وآمنة تواكب تطورات العصر.