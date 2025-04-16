الرقابة المالية: 2.1 تريليون جنيه قيمة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة خلال 3 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقريرها حول القطاع المالي غير المصرفي خلال الربع الرابع من العام الماضي (أكتوبر حتي ديسمبر 2024) أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة بلغ نحو 2169.8 مليار جنيه في نهاية الربع الرابع من عام 2024 بنمو 26.17% عن الفترة المثيلة من العام السابق.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الفترة سجلت نحو 15.6%.

أعداد المستثمرين الجدد

ارتفع عدد المستثمرين الجدد خلال الربع الرابع (أكتوبر – ديسمبر) من عام 2024 ليسجل 69.4 ألف مستثمر، مقابل 55.9 ألف مستثمر في نفس الفترة من العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 24%.

وبلغ عدد المستثمرين الجدد خلال عام 2024، 230 ألف مستثمر، مقارنة بنحو 329 ألف مستثمر جديد خلال 2023.