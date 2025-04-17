قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ربنا على الظالم.. تفاصيل واقعة إهانة سائق لسيدة من ذوي الهمم
هذه السورة تخفف سكرات الموت.. داوم عليها يرزقك الله حسن الخاتمة
التصريح بدفن جثمان ضحية حادث ميكروباص الدويقة
الطفلة المعجزة.. فريدة تتحدث اللغات الأجنبية في عمر 3 سنوات
من يقود الجبهة اليسرى للأهلي أمام صن داونز؟.. كولر يفاضل بين لاعبين
15 شهيدا جراء قصف إسرائيلي على خيام للنازحين في غزة
أوكرانيا .. هجوم روسي بالمسيّرات على دنيبرو يوقع عدة ضحايا
ننتظر رد فيفا.. الزمالك يوضح موقف قضية بوبيندزا القانوني بعد وفاته
خناقة صيادين.. إصابة صياد بطلق خرطوش في سوهاج
فولفسبورج الألماني ينافس الأهلي على التعاقد مع بديل كولر
في 30 دقيقة.. خطوات وسعر استخراج البطاقة الشخصية 2025
إيران: الحشد العسكري الأمريكي يثير تساؤلات عن جدية المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

يعالج المخ والأعصاب وحساسية الصدر.. لن تتوقع فوائد ملح الهيمالايا

ملح
ملح
اسماء محمد

يعد ملح الهيمالايا من المواد الطبيعية المفيدة للصحة والجسم ولايعرف عدد كبير من الأشخاص حجم فوائدها.

ووفقا لما جاء في موقع" دكتور اكس "نكشف لكم أهم فوائد ملح الهيمالايا للصحة.

يحسن مشاكل الجهاز التنفسي
نشأت كهوف الملح في أوروبا وروسيا، وقد استُخدمت تقليديًا لتخفيف مشاكل التنفس وتشمل هذه كهوف ملح الهيمالايا.


يوازن درجة الحموضة في الجسم


يساعد محتوى ملح البحر الوردي الهيمالايا الغني بالمعادن على موازنة مستويات الحموضة في جسمك وعندما تكون نسبة الحموضة إلى القلوية لديك صحية، يُحدث ذلك فرقًا كبيرًا في صحتك العامة.

يساعد مستوى الحموضة المناسب على تعزيز مناعتك وتحسين عملية الهضم ولأن ملح البحر الهيمالايا يحتوي على الصوديوم بالإضافة إلى إلكتروليتات أخرى، فإن له تأثيرًا مباشرًا على مستوى حموضة دمك.

مساعد طبيعي للهضم
قد يؤدي نقص الملح في النظام الغذائي إلى انخفاض حمض الهيدروكلوريك (HCL) في المعدة ويؤثر انخفاض حمض المعدة سلبًا على الجهاز الهضمي، ويساهم في حرقة المعدة، وآلام المعدة، والقيء، والإمساك.

إن تناول كمية كافية من ملح البحر يمكن أن يساعد الجسم على إنتاج كميات مناسبة من حمض الهيدروكلوريك، حيث يوفر ملح البحر أحد المكونات الأساسية لحمض المعدة المسمى الكلوريد.

حرقة المعدة


غني بالمعادن النادرة والإلكتروليتات


يحتوي ملح الهيمالايا الوردي عالي الجودة عادةً على ما يزيد عن 80 معدنًا نادرًا وهو مصدر رائع للعناصر الغذائية الدقيقة .

رغم أن الطعام والشراب يحتوي على الكثير من المحتوى المعدني الطبيعي، إلا أن المعادن النادرة تظل وفيرة بشكل أكبر في المصادر البحرية مثل ملح الهيمالايا.

يحسن مستويات الترطيب


يعتبر الصوديوم مهمًا لتوازن السوائل، حيث أن عدم الحصول على كمية كافية منه قد يسبب الجفاف، وخاصة أثناء ممارسة التمارين الرياضية المكثفة أو الطويلة.

بتناول ملح البحر باعتدال يوميًا، تضمن أيضًا الحفاظ على مستويات كافية من الصوديوم، مما يُساعد على توازن نسب الصوديوم والبوتاسيوم في جسمك.

الصوديوم والبوتاسيوم هما إلكتروليتان  ويُستخدمان غالبًا في مشروبات الإلكتروليت و يعملان معًا لضمان توازن السوائل في خلايا الجسم، وكذلك في بلازما الدم والسوائل خارج الخلايا.

يعزز وظائف الدماغ والعضلات والجهاز العصبي


يُعد ملح البحر مصدرًا جيدًا للصوديوم، وهو ضروري لوظائف الدماغ والعضلات والجهاز العصبي بشكل سليم ولا يقتصر دور الصوديوم على تنظيم توازن السوائل في الجسم فحسب، بل هو ضروري أيضًا لنقل الإشارات الكهربائية في الجسم.

.

الهيمالايا ملح الهيمالايا فوائد ملح الهيمالايا الجهاز التنفسي الأعصاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة بشأن الإجازات المقبلة

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا ؟

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا؟

سيارة المطربة

اللودر كسّر عربيتها .. مطربة شهيرة تتعرّض لحادث سير بالتجمع الخامس |شاهد

حالة الطقس

تغيرات مفاجأة في درجات الحرارة تبدأ غدا .. بيان مهم من هيئة الأرصاد

زيزو

حقيقة الصور المتداولة لـ زيزو في النادي الأهلي

شريهان

تفاصيل الحالة الصحية لـ شيريهان وحقيقة مرضها

رمضان صبحي

تطور مفاجئ .. بيان عاجل من منظمة مكافحة المنشطات بشأن قضية رمضان صبحي

الذهب

اعرف بكام.. ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يزيد 100 جنيه

ترشيحاتنا

زيزو

أزمة زيزو والزمالك تتفاقم.. إعلامي يكشف التفاصيل

مبابي

إصابة مبابي تُفاقم معاناة ريال مدريد بعد الإقصاء الأوروبي

رمضان صبحي

مستشار رمضان صبحي يكشف آخر تطورات أزمة المنشطات وموعد جلسة الاستماع

بالصور

كنز غذائي.. تعرف على فوائد الزبيب الأسود

..تعرف على فوائد الزبيب الاسود
..تعرف على فوائد الزبيب الاسود
..تعرف على فوائد الزبيب الاسود

قبل شم النسيم.. تعرف على طريقة تلوين البيض

قبل شم النسيم..تعرف على طريقة تلوين البيض
قبل شم النسيم..تعرف على طريقة تلوين البيض
قبل شم النسيم..تعرف على طريقة تلوين البيض

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور جديدة لـ شيريهان

بعد ظهورها الاخير..10 صور لـشيريهان
بعد ظهورها الاخير..10 صور لـشيريهان
بعد ظهورها الاخير..10 صور لـشيريهان

طريقة عمل صوص سلطة السيزر

طريقة عمل صوص سلطة السيزر
طريقة عمل صوص سلطة السيزر
طريقة عمل صوص سلطة السيزر

فيديو

شام الذهبي

إغلاق مركز تجميل مملوك لابنة المطربة أصالة بالقاهرة

دا فليب

تكريم رئاسي لـ«4 حيطان»| مُبادرة إنسانية تحمي النساء من العنف والتشرّد.. فدا فليب تكشف التفاصيل

أزمات محمد رمضان

تاريخ محمد رمضان لإثارة الجدل من أزمة الطيار لـ بدلة الرقص

عمرو سلامة ومسلسل برستيج

عمرو سلامة يرد على تشبيه بريستيج: الاتهامات دي بقت عادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد