ربنا على الظالم.. تفاصيل واقعة إهانة سائق لسيدة من ذوي الهمم

علق محمد سعيد عمارة، مؤسس حملة "15 مليون معاق"، على الفيديو المتداول لتعدي سائق أتوبيس نقل عام على سيدة من ذوي الهمم، قائلا: السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول مؤخراً، لم توجه أي إساءة لفظية لسائق الميكروباص.

وأكمل: السيدة اكتفت بقول "ربنا على الظالم"، وهو تعبير شائع يستخدمه كثيرون من ذوي الهمم عند التعرض لمواقف تتسم بالظلم أو التجاهل.

وقال عمارة، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، إن السيدة كانت تحاول الصعود إلى الميكروباص من الباب الأنسب لحالتها الصحية، إلا أن السائق لم يتعاون، وتحرك بالمركبة أثناء صعودها، مما كاد أن يتسبب في سقوطها، لكنها لم تتجاوز في رد فعلها واكتفت بالدعاء عليه.

وأشار إلى أن ما جرى يعكس ضعف الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رغم الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين أوضاعهم، خاصة في ظل الدعم الرئاسي المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوفير بطاقات الخدمات المتكاملة والتخفيضات في وسائل النقل العامة.

وانتقد موقف الركاب داخل الميكروباص، الذين التزموا الصمت تجاه الواقعة، معتبراً أن هذا الصمت جزء من مشكلة أوسع تتعلق بالسلبية المجتمعية، داعياً الجميع إلى التحلي بالضمير والمسؤولية في التعامل مع الفئات الضعيفة في المجتمع.